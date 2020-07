… až bude znovu stát

Koronavirus je pryč. Už není a nebude. Žádná druhá vlna. Všechno je jinak. Nebýt kardinála Duky, nedozvěděli bychom se to. Vláda nám podstatná fakta zamlčuje. Proto při »své promluvě« samotný Jaroslav Dominik Duka musel zahřímat. Velmi rozčilen nám sdělil, že »není náhodou, že nejvíce případů je právě v Praze. Je to trest za naši nesvornost… Pandemie pomine teprve tehdy, až bude sloup (myšlen Mariánský – pozn. aut.) znovu stát«.

A skutečně. Stal se zázrak. Mariánský sloup stojí, pandemie jeho znovustavbě pomohla, protože nikdo se neodvážil demonstrovat proti jeho dokončení a později ani proti jeho svěcení, nebo jak se tomu »polití kropenkou« říká. Duka »má právo« to říkat. Je přece dominikán. Něco víc, než být členem jiného mnišského řádu. Když v roce 1216 dostal tento řád od papeže požehnání, měl za úkol kázat, obracet na pravou víru, zpovídat věřící a působit všemi způsoby proti herezi, tedy jinému výkladu katolických postulátů, než si přál bohatý Řím, stát samotného papeže.

V téže době na IV. lateránském koncilu (1215) se dostalo i na inkvizici a její práva. Hlavními inkvizitory se postupně stali dominikáni. Řád, který neměl horovat po majetku, jeho členové měli být chudí, se postupně stával bohatým. Z almužen to pochopitelně nebylo. Že by dnes jeho členové prosazovali chudobu? Jestliže by tomu tak bylo, proč dominikán Duka se tak zasazoval o převzetí Svatovítské katedrály církví? Proč i snaha získat co nejvíce peněz a otevřená nenávist proti těm, kteří se postavili proti tzv. restituci církevního majetku provedené tak, že stát vždycky tratil a církev vždy získala už jen tím, že nikdo neví, jak byly »újmy« spočítány?

Že COVID-19 v létě poněkud ustoupí, se vědělo i před dostavbou »sloupu«. Věděl to i Duka. Proto vláda rozvolňovala svá opatření. Že v Praze, kde je sdruženo nejvíce lidí na jeden čtvereční kilometr a kam se sbíhají nitky odevšad, se větší nárůst nemoci předpokládal, nebylo třeba nijak spojovat s »Božím varováním«, ani s pokynem »shůry«. Dnes už Mariánský sloup stojí. V Praze bylo tedy možné počítat s tím, že pandemie skončí. Bůh to způsobil, ne lékaři, sestry a další. Bůh Duka – jak to krásně zní! Zatím však jsou stále ještě nemocní, nejen v Praze, i když jde o omezená ohniska.

Ze slov primase Duky mně ovšem vyplývá, že stejně tam na Karvinsku, Liberecku, Domažlicku, Olomoucku, jsou lidí nesvorní a nedržící se Boha, a všechny tedy zasáhl »trest boží«. Pražanů se týká svržený Mariánský sloup a jeho znovuobnovení. A ti ostatní? Jistě mají také své hříchy. Jen Duka o nich nemluvil. Nebo pro tato místa má pan kardinál své další vysvětlení, které nám zamlčel?

Jenže zapomněl, že není už doba »falešných proroků« a že on není papežem, jemuž je podle Prvního vatikánského koncilu z roku 1870 přiřčena neomylnost. To bývalo. Není neomylný, není »prorokem«, který si může vymýšlet leccos. Zázraky se nedějí, i když je církev katolická stále preferuje. Jinak by totiž její existence nemohla mít smysl a i o Bohu by bylo lze pochybovat. Ale že by dostavba Mariánského sloupu znamenala nějaký zázrak, je - s odpuštěním – pitomost.

Já proto, na rozdíl od pana Duky, věřím lékařům. Jen ti totiž dělají zázraky. A v době pandemie je dělali, a dělají.

Jaroslav KOJZAR