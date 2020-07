Zadostiučinění

Zadostiučinění pociťují nyní všichni ti, kteří kritizovali vznik odtrženeckého pseudostátu Kosovo a jeho vedení. Na tomto mezinárodním průšvihu se podílela i česká vláda, která Kosovskou republiku coby samostatný stát uznala v květnu 2008. Věc administroval tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Vzpomněla jsem si na dávné vášnivé debaty o Kosovu, například na nedodrženou rezoluci 1244 Rady bezpečnosti OSN, jež mimo jiné měla garantovat územní celistvost Srbska, z něhož bylo Kosovo vytrženo. Vzpomněla jsem si i na mnohá svědectví, například dokumentaristy Václava Dvořáka, o útlaku mizející srbské menšiny na Kosovu, o její perzekuci kosovskými Albánci. Na počet obyvatel je Kosovo největším dodavatelem fanatických bojovníků pro Islámský stát, řekl v jednom z rozhovorů pro Haló noviny. Také jsem si uvědomila vysokou, dvoucifernou nezaměstnanost na Kosovu, která vyhání mladé lidi pryč. Kosovsko-albánský stát není schopen ekonomicky existovat samostatně a je černou dírou i na evropské peníze.

Kdy mi to všechno přišlo na mysl? Když tiskové agentury oznámily senzační zprávu, že mezi osobami navrženými na obžalobu zvláštním tribunálem pro Kosovo z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti je i kosovský prezident Hashim Thaci. Obžaloba se týká téměř stovky vražd, mizení lidí, pronásledování a mučení Srbů, kosovských Albánců, Romů a politických odpůrců. Takže kosovská »hvězda« Thaci, miláček těch, které a kteří zapracovali na samostatnosti Kosova (například Madla Albrightová), je obviněn z příšerných zločinů, jež – chceme-li se v Evropě považovat za mistry v dodržování lidských práv – musejí být po právu potrestány.

Hovořila jsem v těchto dnech s jedním bývalým vysokým činovníkem, který se pohyboval »v inkriminované době« na Balkáně a velmi blízko Kosova. I on cítí obrovské zadostiučinění. Řekl mi, že důkazy o zločinném chování Thaciho a jeho kumpánů byly již dávno po kupě - ale nikdo na ně nebral zřetel! Vždyť se to tehdy nehodilo do režie Západu a Američanů. A i když se tato záležitost bude posuzovat velmi dlouho a není známo, jak dopadne, nelichotivou nálepku na věky věků Thacimu již nikdo neodpáře.

A všimli jste si, vážení čtenáři a čtenářky, jak slabý mediální ohlas oznámení prokurátora zvláštního tribunálu provází? Kdepak jsou celodenní tematické reportáže, rozhovory, přímé vstupy, televizní a rozhlasové diskuse, souboje názorů, které by úlohu Thaciho a jím vedené teroristické Kosovské osvobozenecké armády UCK osvětlily?

To když vloni pronesl prezident Miloš Zeman ostré výroky na adresu Kosova při setkání se srbským prezidentem - »Dovolte mi vyjádřit osobní, ale o to silnější mínění, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických států« - v médiích to vřelo, pravicová opozice řvala, neboť »co si to ten Zeman zase dovolil«, a mnozí protežovaní moderátoři a komentátoři významně vytahovali obočí, aby vyplísnili každého, kdo by si snad troufl mu dát za pravdu.

Monika HOŘENÍ