Ilustrační FOTO - Pixabay

Bez vyšších daní se rozpočet zhroutí

Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM) je přesvědčena, že zvýšení schodku na 500 miliard je v tomto roce poslední. KSČM se poté chce soustředit na rozpočet pro rok 2021 a svést s vládou bitvu nejen o úspory, ale také o progresivní zdanění, bez něhož veřejné finance konsolidovat nepůjde.

»Jsem přesvědčená, že schodek pro rok 2020 zvyšujeme naposledy,« řekla Vostrá v pořadu Otázky Václava Moravce ke středečnímu jednání ve Sněmovně, kde by nová podoba rozpočtu pro letošní rok měla být schválena. Komunisté podle Vostré nebudou už dále tlačit na snížení schodku, protože hádat se o jednotky či desítky miliard v situaci, kdy nikdo neví, jak letošní turbulentní rok ekonomicky dopadne, nemá podle Vostré cenu. To neznamená, že by komunisté v letošním rozpočtu zcela rezignovali na vládní úspory. »Ministryně financí řekla naprosto jasně, a já jí v tom věřím, že nenechá rozpočet padat volným pádem. Že nespotřebované výdaje se začnou takzvaně vázat. Takže úspory se připravují,« uvedla Vostrá.

Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

Středeční jednání podle ní nebude jednoduché, ani rychlé. »Neočekávám, že bychom to sfoukli za deset minut. A myslím, že je to naprosto v pořádku. Jde o vážnou věc,« řekla Vostrá s tím, že očekává rovněž podobný výsledek jako na pátečním rozpočtovém výboru Sněmovny, kde prošly všechny návrhy KSČM, jako jediné z pozměňovacích návrhů vládních i opozičních stran.

Ihned po předpokládaném schválení nového rozpočtu na rok letošní začne podle Vostré boj o rozpočet na rok 2021 a roky příští. »Tlak na úspory v rozpočtu 2021 vytvářet budeme, to mi věřte. Stejně jako při přípravě výhledů rozpočtů 2022 a 2023. Vláda musí říct, jak chce schodky konsolidovat,« ujistila Vostrá.

Komunisté do jednání o rozpočtu na rok 2021 nepůjdou podle ní s konkrétním číslem schodku. »Co nás bude více zajímat, to je struktura rozpočtu. Kam ty prostředky půjdou. Vláda, ať chce nebo nechce, bude dotlačena k tomu, aby přehodnotila své priority. Rozumím paní ministryni, že se neustále odvolává na vládní programové prohlášení, kde se píše, že vláda nebude zvyšovat daně. Ale žijeme ve výjimečné době. K nějaké formě daňové progrese se zkrátka budeme muset propracovat,« prohlásila předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny.

Podle ní by se vláda měla trochu rozhlédnout po světě. Mantra nízkých daní už dávno není tak posvátná. »I taková konzervativní vláda v Británii uvažuje o zvýšení daní. Musíme se o tom začít bavit. A pokud to neprosadíme do konce tohoto volebního období, budou k tomu muset sáhnout ty příští vlády. Ať se jim to líbí, nebo ne. Protože ten schodek je tak astronomický, že si nedokážu představit jeho konsolidaci pouze tím, že se začne šetřit na ministerstvech. To opravdu nebude stačit,« upozornila Miloslava Vostrá.

Což podle ní neznamená, že by se ve výdajích ministerstvech nedalo škrtat. Nesmí se však škrtat tak, aby se zaškrtila spotřebu, jako při minulé krizi roku 2008. »Může se škrtat třeba na ministerstvu obrany. Některé investice jsou z mého pohledu zbytné. Když třeba koupíme obrněné transportéry v zahraničí, co z toho bude mít český průmysl? Jiná věc je, kdybychom je kupovali od české firmy,« podotkla Vostrá.

Je přitom připravena i na tvrdou debatu. »Samozřejmě, že sestavení rozpočtu pro rok 2021 nebude žádná procházka růžovým sadem. Rozhodně odmítám dát bianco šek této vládě na jakékoli volební dárečky,« varovala poslankyně KSČM.

Již tento týden začnou pravidelná jednání mezi KSČM a hnutím ANO, kde si tyto dvě strany, které podepsaly spolu dohodu o toleranci vládě, vyhodnotí, jak obě plní podmínky dohody. Na těchto jednáních chtějí komunisté podle Vostré otevřít nejen debatu o dlouhodobých změnách daňového systému, ale i jednat o změně a zpřesnění samotné toleranční dohody. »Objevily se určité tendence privatizace zdravotnictví, s tím se rozhodně nesmíříme. Neustupujeme také ze svého cíle, aby existovala jen jedna státní zdravotní pojišťovnu. Chceme jednat také o podpoře některých našich legislativních návrhů. Pokud to neprosadíme, nebude vláda moci počítat s naší podporou v případném hlasování o nedůvěře vládě,« konstatovala Vostrá, nicméně dodala, že to nutně neznamená, že by komunisté případně nepodpořili rozpočet na rok 2021. To je jiná věc, to je o odpovědnosti vůči této zemi, vysvětlila poslankyně.

(ste)