Je čas se probudit…

Stejně tak jako Blaničtí rytíři se měli už mnohokráte v našich dějinách, i mnozí lidé by se už mohli probudit, a to především kvůli blížícím se krajským volbám, aby pochopili, kdo pro ně něco skutečně dělá a kdo si jen »honí« politické body.

Z tradičního setkání příznivců KSČM a jejích představitelů, které proběhlo uplynulou sobotu a současně bylo zahájením kampaně KSČM do krajských voleb ve Středočeském kraji, by mnohým mělo být jasno.

»Na kraji se objevila situace, kdy jsme mohli prosadit značnou část svých programových bodů. Na základě programové podpory jsme začali podporovat menšinovou vládu ANO a ČSSD. Začali jsme naplňovat naše programové priority a mohu směle prohlásit, že kromě jedné, která ještě není dotažená, tak zbylé plníme a máme je odfajvkované, že jsme to, co občanům slibujeme, skutečně splnili,« konstatoval předseda krajských zastupitelů KSČM a lídr současné kandidátky Zdeněk Štefek.

Nastínil pak některé ze základních bodů programu pro nadcházející volební období. Jedná se například o situaci ve zdravotnictví, tedy dostupnost zdravotní péče, která je kvůli privatizacím z dob vlád ODS obtížná. Zdraví prostě »nesmí být jen kšeft«. Dále třeba o podporu rozvoje v malých obcích, a to nejenom v oblastech infrastruktury, ale i v oblasti služeb. »Také jsme se začali zabývat bytovou výstavbou, která sice spadá spíš pod města, ale my trochu revolučním způsobem chceme podpořit bytovou výstavbu tím, že se budeme na ní finančně podílet,« nastínil Štefek s tím, že obce za to budou garantovat určitou kapacitu z těch bytů pro lékaře či pro policisty a další potřebné profese.

Dalšími tématy, kdy je třeba »říci NE«, je například zábor zemědělské půdy, kdy se ve Středočeském kraji pak vyskytují samé haly a překladiště. »Ani hektar zemědělské a lesní půdy, ani kapka vody nazmar,« stojí v programu KSČM.

Předseda Krajského výboru KSČM a místopředseda ÚV Stanislav Grospič připomněl, že je tomu víc než rok, co KSČM jako první z parlamentních stran otevřela téma o vodě, a to i na úrovni Ústavy. »Řekli jsme, že chceme, aby voda jako nejzákladnější surovina našeho přírodního bohatství požívala té nejvyšší právní ochrany. Až později se toho chytily jiné strany,« připomněl. Smyslem podle něj je, aby se snížily náklady, aby se voda, jako primární surovina vrátila do majetků obcí, krajů, případně státu a aby nebylo možné ji prodávat do zahraničních rukou. »Máme inspiraci v zemi nám velice blízké, tedy ze Slovenské republiky, kde toto není možné a dokonce není možné ani balenou pitnou vodu vyvážet a prodávat do zahraničí. KSČM si myslí, že je to reálný cíl, kterého jsme schopni dosáhnout,« uzavřel Grospič.

O tom, čeho KSČM je vlastně celostátně schopna dosáhnout, pohovořila předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny a mimo jiné kandidátka KSČM do Senátu ve Středočeském kraji ve volebním obvodu Kladno Miloslava Vostrá. »Ono ani tak nezáleží na výši toho schodku, ale spíš na tom, kam ty prostředky budou směřovány. První návrh, který vláda předložila, byl pro nás naprosto nepřijatelný, protože to byl bianco šek na 136 miliard pro vládu. Takže naše snaha byla, když už ty prostředky jsou, abychom věděli, kam jdou. Nakonec jsme vládu dotlačili k tomu, aby rozepsala, kam ty prostředky míní dát,« nastínila Vostrá.

»Musím říct, že většina těch prostředků jde do priorit, které máme v politickém programu jako KSČM. Díky pozměňovacím návrhům se nám podařilo dostat prostředky ke zdravotníkům, sociálním pracovníkům, ale i třeba zaměstnancům dětských domovů, na které se často zapomíná. Rozdělení peněz odpovídá zhruba 80 procentům našeho programu. Každá politická strana, která jde do voleb, musí odpovídat za svůj volební program a musí se zodpovídat voličům, co z něj prosadila,« dodala Vostrá.

Ivan Cinka, krajský zastupitel a předseda Výboru pro dopravu

Středočeského kraje následně nastínil, co vše znamenala »koronakrize« pro dopravu. »Krize se projevila ve ztrátách na tržbách ve veřejné dopravě. Ozvaly se hned hlasy, že je třeba omezit veřejnou dopravu, zvýšit jízdné a zrušit některé slevy. My jsme byli samozřejmě proti. Ono by se ale samozřejmě nic neušetřilo, protože lidé by z veřejné hromadné dopravy odcházeli a snížily by se opět tržby. Nula od nuly by pošla,« upozornil. Doplnil, že KSČM chce dál rozvíjet veřejnou dopravu včetně slev. »Víte, že jsme prosadili takzvané středočeské jízdné, tedy jízdné pro žáky, učně, středoškoláky a seniory od 65 let zdarma,« a připomněl, že se současně rekordně investuje do oprav silnic. »Nejkoncepčnějším řešením je ale ulehčit našim silnicím a tím pádem snížit jejich opotřebovanost přechodem cestujících z automobilové do veřejné hromadné dopravy a zboží i nákladů na železnici,« vysvětlil.

Krajský zastupitel a člen sociálního výboru Václav Melša pak ocenil, že díky KSČM v kraji vzkvétají sociální služby. »Povedlo se dostavět nová zařízení a v současné době plánujeme nové domovy pro seniory. A pro pracovníky v nich také navyšování mezd i zlepšování podmínek,« shrnul Melša. Trojka kandidátky pro nadcházející krajské volby Ladislava Šimková, která se více jak 20 let pohybuje v sociální oblasti a v současnosti se věnuje právě péčí o seniory, uvedla, že má možnost vidět, jakým způsobem je o ně postaráno. Z pozice zastupitelky by pak chtěla především zvýšit úctu k seniorům, jelikož ji občas nevidí, a zlepšit ještě více zacházení s nimi.

Melša dále konstatoval, že ve Středočeském kraji nedošlo v těchto zařízeních k žádnému úmrtí seniora. »Povedlo se zvládnout COVID-19 v sociálních službách. Za to bych chtěl poděkovat všem pracovníkům,« dodal. Předseda bezpečnostní komise Středočeského kraje Zdeněk Milata se k poděkování připojil. Poděkoval navíc všem složkám IZS a vlastně každému, kdo se potýkal se současnou krizí. Upozornil také, že členové opozičních stran, třeba z řad lidovců či STAN a podobně, kteří byli po celou dobu krize »zalezlí«, nyní hledají pouze chyby. »Faktem je, že žádný záchranář v průběhu té koronavirové krize se nenakazil v souvislosti s povoláním. Byli jsme připraveni. Zrovna loni jsme měli cvičení na případ epidemie v nemocnici v Mladé Boleslavi,« připomněl Milata.

Čtyřka na středočeské kandidátce a zároveň kandidát do Senátu ve volebním obvodě Příbram Jindřich Havelka, který celou situaci prožil jako pracovník záchranné služby a tudíž v první linii, doplnil, že mnozí si, a to jak fyzicky, tak především psychicky, sáhli na dno. V případě, že by byl zvolen krajským zastupitelem, by věnoval svoje ideály, sílu a zkušenosti k tomu, aby se dostaly peníze k lidem, kteří skutečně pomáhají, jak ke zdravotníkům, tak k pracovníkům v sociální oblasti.

Na setkání, které moderovala předsedkyně OV KSČM Benešov Marie Krejčová, dále vystoupil například čestný předseda KČP Středočeského kraje Jiří Pokorný, předsedkyně Levicových klubů žen Květa Šlahůnková a předsedkyně Levicových klubů žen Středočeského kraje Alena Grospičová. Účastnili se i předsedové OV KSČM Příbram Věra Kroftová, OV Kolín František Švarc, OV Nymburk Miroslav Červinka, OV Rakovník Ctirad Sáček, OV Praha 4 Alena Kovalová a předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová.

(cik)

FOTO – Miroslav MARŠÁLEK