Konečná: Vláda na Karvinsku selhala

Europoslankyně KSČM Kateřina Konečná podrobila českou vládu tvrdé kritice za nezvládnutí epidemiologické situace na Karvinsku. Stát měl proti šíření koronaviru v této oblasti zasáhnout mnohem dříve, zvlášť když je majitelem OKD, kde nákaza začala, soudí Konečná.

»Je to selhání vlády. OKD je státní podnik. Od konce května vláda věděla, že v OKD k nárůstu případů dochází. Na konci května tam bylo 168 případů na tisíc testů, to nebylo málo. A přesto vláda nebyla schopná zareagovat. Zavřela doly až minulý týden,« uvedla Konečná v nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce.

Konečné se nelíbí ani to, jak se někteří politici snažili vinu za situaci na Karvinsku házet na horníky a jejich údajnou neodpovědnost. »Vinu za tu situaci tam nenesou horníci, kteří podle některých politiků ‚roznáší koronavirus po hospodách'. Vinu nese vláda, ministerstvo zdravotnictví, krajská hygienická stanice, potažmo Moravskoslezský kraj, který také nedokázal zasáhnout včas,« doplnila Konečná a dodala, že někdo by měl nést osobní odpovědnost, minimálně vedení státního podniku Prisko, majitele dolů OKD.

Europoslankyně KSČM Kateřina Konečná.

Situace na Karvinsku by podle Konečné měla být varováním pro všechny občany, neboť hlavní trumf vlády pro další boj s koronavirem - takzvaná chytrá karanténa - zjevně nefunguje. »Pan premiér nám v polovině května, když se začala uvolňovat opatření, tvrdil, že chytrá karanténa vyřeší lokální ohniska. Jaká je realita? Na Karvinsku chybí lidi, kteří by kontakty nakažených vyhledávali. Hygienici nemají kapacity, armáda nijak nepomáhá. To geniální řešení jménem chytrá karanténa prostě nefunguje,« konstatovala Konečná v pořadu České televize s tím, že nezpochybňuje rozvolnění tvrdých opatření na konci května, ale zároveň se jasně ukazuje, že na nevyhnutelnou další fázi stát připraven není.

Konečná má přitom o situaci na Karvinsku velmi přesné informace přímo od lidí. »Já s nimi mluvím téměř denně, protože jsem z toho regionu. Lidé jsou tam vynervovaní, marně se domáhají, aby byli otestováni, hygiena nestíhá. A třeba v Krkonoších už dnes odmítají ubytovávat lidi z Karvinska. Až tam jsme to nechali dojít. Vláda ten region prostě nechala napospas,« prohlásila Konečná.

V pátek bylo v Moravskoslezském kraji potvrzeno 3110 případů nákazy koronavirem. Na Karvinsku bylo od počátku pandemie pozitivně testováno 1629 lidí. Krajská hygienická stanice v Ostravě v neděli uvedla, že plošná karanténní opatření nejsou nutná, a že situaci má pod kontrolou.

