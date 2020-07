Ilustrační FOTO - Pixabay

Co ještě primátor Hřib a spol. vymyslí?

Pražští radní se shodli na úpravě výše nájmů u nově pronajatých magistrátních bytů. Zvýšení u stávajících nájemníků je v plánu později.

Základní nájemné se zvýší a bude odpovídat polovině aktuálních tržních cen, což magistrát spočítal na 164 korun za metr čtvereční a měsíc pro širší centrum a 132 korun pro zbytek metropole. »Kde na to lidé vezmou, radnice neřeší. Dojde i na staré nájemní smlouvy, také jejich cena má být postupně navýšena. V době dopadů koronapandemie, předpokládaného zvýšení nezaměstnanosti, je tento krok pro mnohé nájemníky likvidační. Mnozí lidé již dnes hledají bydlení mimo Prahu. Všichni se však přestěhovat nemohou,« okomentovala to předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vostrá.

Předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vostrá.

Magistrát má asi 7700 bytů. U 5300 z nich je podle schváleného usnesení nájemné nastaveno mezi 56 a 73 za metr čtvereční. U 1025 bytů je nájemné mezi 117 a 148 korunami za metr. Dalších více než 23 000 bytů mají městské části, které si výši nájemného stanovují samy.

Podle radního Adama Zábranského (Piráti) magistrát za posledních 15 let nájmy nezvyšoval i přes strmý růst cen bydlení v metropoli a nová úroveň víc odpovídá nájmům u bytů ve správě městských částí. Zvýšení má napomoci tomu, aby byl magistrát schopen z nájemného financovat alespoň nutné rekonstrukce. K letošnímu lednu podle schváleného materiálu dosahovaly požadavky na opravy bytů částky 650 milionů korun. »Díky nově stanovené výši nájemného v městských bytech bude bydlení pro nájemníky pořád velmi dostupné, ale zároveň se zvýší příjmy města na údržbu a rozšiřování bytového fondu,« uvedl radní.

»Nápady vládce Hřiba v čele party Pirátů již přesahují únosnou mez. Tento ‚úžasný nápad‘ je likvidační pro velké procento lidí. Jeho starost o lidi je poněkud zvláštní. Každý někdy musí do Prahy. Užíváme si v rámci dopravy často ne příliš šťastných opatření, která pražský magistrát sype takříkajíc z rukávu. Je čas začít se ptát, co na to další účastníci pražské koalice. Lidé se oprávněně bojí, jaká bude další perspektiva jejich života. Rodiny s dětmi nemají příliš naděje na řešení schůdné pro jejich další existenci. Zajímá to vůbec pražského primátora?« ptá se kandidátka do Senátu ve volebním obvodu Kladno Vostrá.

Nízkopříjmové domácnosti budou moci žádat o asi desetiprocentní slevu na nájemném, na kterou bude mít nárok nájemce s příjmy nižšími než čtyřnásobek životního minima pro danou domácnost. Senioři a nájemníci bezbariérových bytů budou mít na slevu nárok automaticky. Kromě toho nová pravidla obsahují i dvě další slevy.

(zku)