V Příbrami hornické tradice drží

V Příbrami na Březových Horách se konala tradiční Prokopská pouť. Hornická slavnost doznala kvůli pandemii značných restriktivních změn, ve městě nebyly ani klasické pouťové atrakce, přesto přilákala množství návštěvníků.

Ti se zapojili dopoledne do průvodu horníků a hutníků, který vyšel z areálu dolu Marie směrem k Prokopskému kostelu, kde se uskutečnila polní mše.

Odpoledne se program přesunul do areálu Hornického muzea Příbram na nádvoří Ševčinského dolu, kde ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl spolu s hosty představil novinky letošního roku. »Celý tým s panem ředitelem v čele si zaslouží velké poděkování, že i při mnoha měsících nouzového stavu připravili vlastními silami nové expozice a výstavy. Poděkování si zaslouží ale i lidé, co sem přišli; bez podpory návštěvníků by to skutečně nešlo,« poznamenal v úvodním bloku i přítomný předseda krajského výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM).

Divadelní představení se zaměřilo na výročí 145 let dosažení světového rekordu 1000 m svislé hloubky na dole Vojtěch. Nechybělo ani hudební vystoupení či představení šermířů ze souboru Adorea. Vstup do jednotlivých expozic muzea byl za symbolickou 1 Kč, pro děti byly v areálu připraveny hry a také kvíz s tematikou svatého Prokopa.

(zs)