Do rozpočtu jsme prosadili všechny naše priority

Hlavním motivem většiny opozičních vystoupení v prvním i druhém čtení zákona o změně letošního státního rozpočtu bylo, že vláda nevysvětlila, jak bude nakládat s vládní rozpočtovou rezervou, kterou chtěla ve svém návrhu zvýšit o 136,6 miliardy korun. I my jsme to viděli stejně – neuspokojovalo nás tvrzení premiéra a ministrů, že potřebují peníze v rozpočtu nechat právě v rozpočtové rezervě, tedy bez určení, na co budou použity, aby mohli nadále flexibilně řešit krizi. Na rozdíl od opozice z pravé strany politického spektra jsme se ale nespokojili s tím, že bychom záměr vlády kritizovali. Naopak jsme s vládou vedli jednání – a dostali se společně k přijatelnému výsledku!

Výkonný výbor ÚV KSČM se vládním návrhem změny rozpočtu zabýval už 12. června. A právě proto, že z návrhu nebylo jasné, na co prostředky přidělené do rozpočtové rezervy budou použity, výkonný výbor nedoporučil poslaneckému klubu takový bianco šek vládě vystavit – a v podstatě tím zbavit Poslaneckou sněmovnu rozpočtové suverenity nad touto nezanedbatelnou částí rozpočtu. Bylo přijato usnesení, ve kterém výkonný výbor doporučil vrátit návrh buď k přepracování a jednat o snížení schodku, anebo požadovat upřesnění výdajů tak, aby nepřipadly do rozpočtové rezervy a byly rozděleny pro konkrétní účely v příslušných rozpočtových kapitolách. Poslancům pak bylo doporučeno požadovat po vládě předložení postupu konsolidace schodku vládních financí v následujících letech, a to s termínem do září 2020. Bez splnění těchto požadavků bychom návrh nepodpořili.

Od pondělí 15. června probíhala jednání na různých úrovních, a protože nebylo dosaženo uspokojivého výsledku, souhlasili naši poslanci 16. června na jednání rozpočtového výboru s přijatým usnesením, ve kterém výbor nedoporučuje projednávat tento návrh zkráceným postupem v legislativní nouzi. Tím se otevřel prostor pro další jednání, a to tím spíš, že už během jednání rozpočtového výboru byla zveřejněna informace o tom, jak chce vláda s penězi z rozpočtové rezervy naložit. Jednotlivé položky pak zkonzultovali příslušní naši stínoví ministři a při analýze nového rozdělení prostředků jsme dospěli k názoru, že takové dělení splňuje naše základní požadavky. K nim patřilo udržení platů a mezd a sociálních dávek na úrovni, která nebude mít zásadní vliv na propad koupěschopné poptávky a neuvrhne většinu obyvatel do nedůstojné nouze. A současně směřování prostředků na investice do podpory veřejného sektoru, včetně jeho posílení a rozšíření, a dále na udržení chodu zejména podniků s vysokou přidanou hodnotou, to všechno s cílem podpořit dlouhodobé udržení zaměstnanosti.

Nekritizovali jsme tedy samoúčelně vládu, ale vážně jsme se zabývali diskusí o rozdělení prostředků. V důsledku toho se návrh změnil a tři čtvrtiny z vládou navrženého zvýšení vládní rozpočtové rezervy se podařilo přiřadit ke konkrétním účelům. Zbylá čtvrtina, zhruba 34 miliard korun, vládě zůstane k dispozici pro řešení související s případnou další vlnou pandemie.

Pro mě je důležité, že návrh, o kterém budeme v tomto týdnu hlasovat, obsahuje naše požadavky na použití finančních prostředků. Konkrétně mám na mysli přidělení sedm miliard korun na obnovu po kůrovcové kalamitě, čtyři miliardy korun na silnice II. a III. třídy, 3,8 miliardy na investice do majetku obcí a krajů anebo 300 milionů na posílení neinvestiční dotace pro digitalizaci v regionálním školství.

Zahrnuty jsou i částky na dotační tituly v obcích do tří tisíc obyvatel – 3,1 miliardy na školy a 660 milionů korun na byty. A opravdovou radost mám z prosazení požadavků na 500 milionů na doplacení zdravotních sester v sociální sféře, 1,75 miliardy na příplatky pro zdravotní sestry a personál, 200 milionů na posílení mezd v dětských domovech pod MŠMT a konečně 50 milionů na posílení mezd v obcích 2. a 3. stupně, tedy opět v těch nejmenších.

Všechny tyto položky budou začleněny do příslušných kapitol zákona o státním rozpočtu na rok 2020, aby bylo zajištěno jejich použití pouze na stanovené účely. Toto jasné finanční zajištění plnění zásadních úkolů našeho volebního programu nám umožňuje pro návrh hlasovat přesně podle podmínek a doporučení, které jsme dostali 20. června na jednání UV KSČM.

Nemělo by ještě zapadnout, že zvýšení deficitu z 300 miliard korun na 500 miliard není způsobeno jen vyššími výdaji. Je také důsledkem snížených příjmů státu. Zejména tím, že kvůli zhoršenému ekonomickému vývoji došlo a dojde ke snížení pojistného na sociální zabezpečení ve výši 17,6 miliardy korun, zavedením podpory pro zaměstnavatele Antivirus C s odhadovaným dopadem 13,5 miliardy, snížením příjmu v resortu ministerstva životního prostředí z emisních povolenek a samozřejmě snížením daňových příjmů z prakticky všech druhů daní v předpokládaném úhrnu 43,8 miliardy korun.

Vojtěch FILIP, předseda ÚV KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny