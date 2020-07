Statistiky nejsou příznivé

Sklizeň obilovin bude oproti loňsku nižší. Ve svých odhadech to uvedl Český statistický úřad. Co to pro nás znamená? Může dojít ke zdražování pekárenských výrobků. Také ceny ovoce a zeleniny nebudou klesat. Právě proto se zasazuji o maximální zvýšení domácí produkce potravin, ovoce a zeleniny.

To platí i pro region Znojemska, který je pro pěstování ovoce a zeleniny příhodnou a tradiční oblastí. Samozřejmě za předpokladu souvislé podpory ministerstva zemědělství. Návazně by měla být podpořena i zpracovatelská oblast. Znojemsko si maximální zájem státu v této době rozhodně zaslouží. Je třeba si uvědomit, že návrat k tomu, abychom opět začali preferovat domácí produkci, nebude jednoduchý, ale rozhodně se nám vyplatí. Jižní Morava proslula vinařstvím, a to je další oblast, kterou v plné míře podporuji. Buďme patrioty, vždyť se máme v oboru vinařství čím chlubit. Víno, stejně jako cestovní ruch, ke Znojemsku neodmyslitelně patří. Nabídka překrásných pobytů mnohdy předčí zahraniční destinace. Je třeba se vrátit ke zkušenostem našich předků a obohatit je o dnešní moderní možnosti. Tato oblast si naši pozornost rozhodně zaslouží. Rozvoj v klasických oborech blízkých tomuto kraji umožní i nárůst pracovních míst. Programy, které příslušná ministerstva připravila, tomu mohou účinně napomoci. Mám za to, že dokážeme mnohé zlepšit, a tím i zpříjemnit a usnadnit život nám všem. Jen nerad bych viděl odcházet lidi za prací jinam. Tento kraj skýtá plno možností uplatnění v různých oborech činnosti a tomu je třeba pomoci bez dalších odkladů.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM