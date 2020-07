Nad akcí »Karlův most«

Akce z předminulé neděle na Karlově mostě mně nepřipadala jako právě moc chytrá. Stále tu je totiž s námi koronavirus, i když čísla nemocných jsou údajně přijatelná. Jenže Praha patří ještě stále k místům, kde je víc nakažených, než je celostátní průměr. A takové shromáždění lidí, s nemožností dodržet odstupy, je přece jen značné riziko a neuváženost.

Média i politici děkují občanům za přístup v době pandemie. Je to jistě správné. Jenže mnozí, především z mladší generace, podporované i některými nezodpovědnými politiky, se domnívají, že všechno je za námi a ani ta velmi »zúžená opatření« není třeba dodržovat. Osobně si myslím, že takové uvolnění, jaké je dnes, je především ústupkem tlaku různých lobby, a je jistým rizikem.

Akci na Karlově mostě lze tedy hodnotit všelijak. Na rozdíl od metra nejde o uzavřený prostor, ale tím, že lidé přicházeli, sedali si vedle sebe, shromažďovali se, vytvářeli podobné podmínky. Proto takové akce bych hodnotil negativně a propagovat je v televizi pokládám za nedomyšlené. A to nemám na mysli zneužití národní kulturní památky jako je Karlův most.

Buďme rádi, že naše vláda dokázala přijmout taková opatření, jaká umožnila do jisté míry zastavit šíření nemoci COVID-19, a že většina občanů tato rozhodnutí pochopila. O to víc mě mrzí, že ti, co pro šíření nemoci udělali málo nebo vůbec nic, se dnes v Poslanecké sněmovně a jinde chovají jako kritici těchto opatření, jako jediní moudří a hledají doslova »mouchy«, aby tak získali politický kapitál pro nadcházející volby. I to by si měli lidé uvědomit a zapamatovat si to, až v říjnu půjdou k volbám.

Milan ŠPÁS