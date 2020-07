Metla lidstva

Je to dobrý přítel, ale velice špatný pán. Ne nadarmo se o něm říká, že je metla lidstva. Kolik životů by bylo ušetřeno, kdyby nebyl nadužíván?

O víkendu alkohol zabíjel za volantem, svým životem zaplatil dokonce i policista. Alkohol ale stojí i za životy, které si vzaly letošní lokální povodně. Několik vodáků posilněných alkoholem svou frajeřinu nezvládlo. Ale alkohol může za mnohá další zla. Násilí, včetně toho domácího, je snad vůbec nejhorší.

Ale zlobí mě i jinak. Za domem máme malou vietnamskou večerku. Je to fajn, když chcete čerstvé pečivo k snídani, či vám doma najednou něco dojde. Ale hlavními zákazníky je tam několik individuí z okolí. Muži i ženy. A policisté se záchrankou. Jen za poslední týden tu byla policie pětkrát, záchranka dvakrát. To když se ta individua klidně už dopoledne ožerou tak, že se nedokážou ovládat a vjedou si do vlasů… Za přihlížení lidí, i dětí, kteří si jdou jen koupit něco na zub. Nejhorší je, že tito lidé jsou nepoučitelní. Policie je může stokrát vykázat, pokutovat, odvézt, ale oni se vždy během pár hodin vrátí. A ještě v horším stavu. A s prominutím ochcávají okolí hůře než toulaví psi…

Když pak takové individuum srazí policistu, je to k vzteku. Ten samý člověk, který každou službu bojuje hlavně proti alkoholu za volantem, je tím alkoholem zabit. Protože ne to individuum, ale alkohol byl pánem situace.

Jistě, málokdo z nás je abstinent, a mnozí občas ztratí míru. Taky nám to pak organismus umí s kocovinou pěkně vrátit. Ale něco jiného je sklenka s přáteli v hospůdce a něco jiného závislost. Anebo frajeřina pod vlivem. Podle mě nelze tolerovat alkohol na veřejnosti, na ulici, před dětmi. Přesto to společnost toleruje, respektive většina dělá, že to nevidí. A už vůbec by neměl existovat alkohol za volantem. To je naprosto neodpustitelné. Přesto trest za něj neodrazuje tak, aby se to stále neopakovalo. Bohužel alkohol zametá ty nezodpovědné za nás. Ale bere sebou i životy nevinné, mladé, potřebné. Zbytečně. Myslete na to, když si dáte skleničku o dovolené…

Helena KOČOVÁ