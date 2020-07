Ilustrační FOTO - Haló noviny

Mimořádné schůze připravují poslance o interpelace

Absolutní politickou prioritou probíhající schůze Poslanecké sněmovny je podle předsedy ÚV KSČM a místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa projednání změny státního rozpočtu na rok 2020. Poslanci by návrh, který zvyšuje letošní schodek na půl bilionu, měli schvalovat.

K rozpočtové novele poslanci podali více než 20 návrhů úprav v celkovém objemu asi 165 miliard korun. Je ale pravděpodobné, že Sněmovna na základě doporučení svého rozpočtového výboru schválí jen návrhy KSČM na přesuny 2,3 miliardy korun. »Jsem rád, že tyto návrhy jako velmi důležité pro stát, pro občany České republiky, podpoří i další poslanecké kluby, tedy nejen vládní ANO a ČSSD, ale i poslanci z jiných opozičních klubů,« řekl Filip novinářům před začátkem jednacího dne Sněmovny. Z dalších pozměňovacích návrhů komunisté podle něj podpoří ty, které jsou v souladu s politickým programem KSČM.

Filip se pozastavil nad praxí, která se v poslední době ujala ve Sněmovně, a to je svolávání mimořádných schůzí na čtvrtky. Ty jsou z větší části vyhrazeny pro písemné a ústní interpelace poslanců na ministry a na premiéra. »Velmi negativně mě překvapuje praxe, která se tady ujala, to znamená, že jsou vyřazovány čtvrtky z jednání Sněmovny a zejména opoziční poslanci přicházejí o interpelace,« uvedl Filip.

Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) na tento čtvrtek svolal na návrh KDU-ČSL mimořádnou schůzi ke zhodnocení koronavirové situace na Karvinsku nebo k víceletému finančnímu rámci a fondu obnovy Evropské unie. Filip řekl, že KSČM program mimořádné schůze podpoří, obě otázky je podle něj třeba projednat. »Jsem ale přesvědčen o tom, že dělat to na úkor písemných a ústních interpelací není správná praxe, doufám, že od ní na podzim Sněmovna upustí a poslanci budou moci řádně vykonávat svůj mandát, to znamená včetně kontroly činnosti vlády při interpelacích,« uvedl. Jde podle něj o nešvar, který je ve Sněmovně od chvíle, kdy Piráti svými dvaceti absolutně shodnými interpelacemi zablokovali ostatním poslancům možnost interpelovat. »To je nedobrý ústavní stav,« konstatoval Filip.

Vzhledem k tomu, že na pátek je svolána další mimořádná schůze, Sněmovna stihne projednat jen velmi málo bodů. Kromě návrhů v závěrečném čtení by podle Filipa mělo dojít také na projednání předloh v prvním čtení, které jsou podstatné pro chod státu v příštím roce. Jde o návrhy týkající se oblasti daní EU, legalizace výnosů z trestné činnosti, změny živnostenského zákona či prověřování zahraničních investic.

Na páteční mimořádné schůzi budou poslanci projednávat náhrady lidem pracujícím na dohody za ztráty způsobené opatřeními proti koronaviru, na programu je také vládní návrh na zavedení paušální daně pro drobné živnostníky.

Zachovat stávající podobu stravenek

»Dostáváme se do situace, kdy zejména u složitějších a náročnějších zákonů a témat je již ohroženo dokončení legislativního procesu v letošním roce. Tam, kde je navrhována účinnost od 1. ledna 2020, by se to už nemuselo realizovat,« doplnil předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Kromě projednání návrhu na změnu státního rozpočtu je podle něj důležité také projednat návrh zákona o odpadech. Problém vidí v tom, že jak ve výboru pro životní prostředí, tak v hospodářském výboru bylo k předloze předloženo hodně podrobných pozměňovacích návrhů a schvalování normy tak bude poměrně složitá procedura. »Bude se potřeba soustředit na to, aby ten výsledek nebyl ještě horší, než je dosavadní stav,« upozornil Kováčik. Podobná situace je podle něj také v případě tolik diskutované novely zákona o ochraně zvířat proti týrání.

Místopředseda ÚV KSČM, předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič informoval o stanovisku klubu k zavedení peněžitého stravenkového paušálu, který vláda navrhuje jako určitou alternativu ke stravenkám pro zaměstnavatele. Ti by se mohli rozhodnout, zda využijí klasický systém stravenek nebo právě stravenkový paušál. »Samozřejmě jsme si vědomi, že tuto věc v praxi ovlivňuje a bude ovlivňovat kolektivní vyjednávání, ale jako záměr KSČM tento návrh zatím nepodporuje,« uvedl. Komunisté vidí smysl v tom, aby byla zachována stávající podoba stravenek a přispívání zaměstnavatele na stravování zaměstnanců oproti paušálu.

Grospič také připomněl, že zanedlouho se sejde sněmovní ústavní komise, která se bude zabývat mj. zavedením tzv. klouzavého mandátu. To by znamenalo, že za poslance, který se stane členem vlády, by nastoupil náhradník. V případě ukončení angažmá v kabinetu ministrů by člen vlády získal poslanecký mandát zpět na zbytek funkčního období. KSČM preferuje představu vázaného mandátu. Jde o to, aby poslanci nemohli ve volebním období přebíhat z jedné strany do druhé. Komunisté se ale nebrání diskusím o klouzavém mandátu, v některých zemích má tato úprava svou historii. »Nicméně si myslíme, že návrh, který je předložen komisi v podobě rakouského či slovenského modelu a nezohlednění určitých ústavních zvyklostí v ČR není šťastným řešením,« řekl Grospič.

V podobné patové situaci se podle něj nachází také zákon o celostátním referendu, který byl vrácen do druhého čtení.

(jad)