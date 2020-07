Ilustrační FOTO - Pixabay

Odměny pro všechny

Odměny za dobu epidemie nemoci COVID-19 by měli dostat všichni zdravotníci, kteří byli v té době v nemocnicích a pracovali na plný úvazek, nejen ti starající se přímo o nakažené novým typem koronaviru. Shodl se na tom premiér Andrej Babiš (ANO) se zástupci zdravotnických odborů.

Stát by to mohlo vyjít zhruba na deset miliard korun, řekl novinářům po jednání ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dotační titul by měl jeho úřad připravit nejlépe do konce července, doplnil Babiš. Jednat o tom budou s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkové by zdravotníci, kteří pečovali o pacienty s onemocněním COVID-19, měli dostat mimořádné odměny ve výši 40 000 korun. Zaměstnanci, kteří ošetřovali pacienty, aniž věděli, zda jsou nakažení, nebo ne, by měli mít nárok na odměnu maximálně 30 000 korun, ostatní by pak měli obdržet maximálně 10 000 korun.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Ve Sněmovně jsou připraveny pozměňovací návrhy KSČM k vládní rozpočtové novele, které mimo jiné mají přiřknout z rozpočtové rezervy 500 milionů korun na odměny zdravotníků v sociálních službách a 1,25 miliardy pro zdravotníky v nemocnicích. Pokud budou tyto návrhy přijaty, na odměny by měly být peníze, možná budou muset být v návrhu ještě navýšeny. Komunisté od počátku podporovali vyplacení odměn všem zdravotníkům.

»Všechno bude záležet na tom, kolik hodin zaměstnanci v jednotlivých nemocnicích odpracovali. Dotační titul se bude skládat z toho, jak skutečně péči v nemocnicích poskytovali nebo jestli zabezpečovali jednotlivé provozy v nemocnicích,« řekla novinářům Žitníková. »Dotkne se to jak zdravotnického, tak provozního personálu,« dodala.

»Všichni, kteří v té době pracovali v nemocnicích, něco dostanou,« potvrdil rovněž Martin Engel, předseda Lékařského odborového klubu-Svazu českých lékařů.

Podle Babiše jde o obdobu toho, jak byly vyřešeny odměny pro pracovníky v sociálních službách. Těm vláda schválila odměny za práci v době epidemie v květnu, podle druhu činnosti a rizika nákazy by měli získat 40 000, 20 000 a 10 000 korun za měsíc. Celkem na to kabinet vyčlenil 5,2 miliardy.

(ste)