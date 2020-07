Donald Trump. FOTO - Wikimedia commons

Neznalost a sebestřednost

Americký prezident Donald Trump se během telefonátů se světovými lídry chová jako neřízená střela, bývá nepřipravený, nedokáže mluvit k tématu, často nevybíravě uráží spojence a naopak pochlebuje autoritářským vůdcům.

Takto nelichotivý obrázek vykreslila ve své rozsáhlé reportáži stanice CNN, která za poslední čtyři měsíce získala od desítek lidí podrobné informace o stovkách Trumpových telefonátů s vrcholnými politiky od Asie po Evropu. Podle zdrojů stanice žije šéf Bílého domu v mylném přesvědčení, že telefonáty zvládá prvotřídně a že dokáže svůj protějšek vždy okouzlit svým šarmem, udivit nebo zastrašit, a dosáhnout tak svých cílů. Dojem lidí, kteří hovory z titulu své funkce poslouchají, však podle reportérů často bývá zcela jiný, a někdy dokonce opačný. Podle nich Trump svou naivitou, neznalostí a sebestředností nezřídka škodí americkým zahraničněpolitickým zájmům a poškozuje dobré vztahy se spojenci.

Za velice závažné považovali lidé zpovídaní CNN i to, jakým způsobem Trump s politiky jedná. Nápadné přitom podle nich je, že k lídrům, kteří v domovské zemi vládnou tvrdou rukou, jako jsou například Putin, Kim či turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, se chová s úctou či dokonce jistou mírou podlézavosti, se západními politiky hovoří přezíravě. Znevažování a nedostatek respektu zažívali při hovorech s Trumpem pravidelně třeba francouzský prezident Emmanuel Macron, kanadský premiér Justin Trudeau či australský premiér Scott Morrison.

Ženy uráží

Ještě o stupeň horší zkušenosti ale prý mají političky. »Některé věci, které řekl Angele Merkelové, se zdají téměř neuvěřitelné: řekl jí, že je pitomá a obvinil ji, že je pod vlivem Rusů,« citovala CNN jednoho ze zpovídaných úředníků. V Berlíně prý hovory považovali za natolik neobvyklé, že na kancléřství byla přijata zvláštní opatření kvůli tomu, aby se jejich obsah nedostal na veřejnost. Velkou míru ponižování si prý od Trumpa zažila i expremiérka Theresa Mayová, která si musela v souvislosti s vyjednáváními o brexitu vyslechnout například to, že se chová bezpáteřně a slabošsky a že je blázen.

Pro telefonáty je podle reportáže typické to, že Trump často do detailů nerozumí podstatě některých záležitostí, telefonuje bez předchozí přípravy a považuje telefonáty jen za jakési přátelské tlachání, čehož jeho zkušenější protějšky snadno využívají a získávají nad ním převahu. Jeden ze zpovídaných představitelů charakterizoval prezidentovy telefonáty jako »něco naprosto nehorázného«, co podkopává zájmy národní bezpečnosti takovým způsobem, že by v případě zveřejnění jejich obsahu prezident měl v USA nejspíš problémy i s dosud pevnými republikánskými spojenci.

(čtk)