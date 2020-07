Demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden. foto - wikimedia commons

Finance. Biden momentálně na koni

Kandidátovi Demokratické strany na prezidenta USA Joe Bidenovi se už dva měsíce po sobě podařilo vybrat na svou kampaň víc peněz než prezidentovi Donaldu Trumpovi, který usiluje o znovuzvolení.

Biden a jeho spřátelené skupiny demokratů vybrali za červen 141 milionů dolarů (3,32 miliardy Kč). Trumpova kampaň nashromáždila 131 milionů dolarů (3,09 miliardy Kč). Zisky obou kampaní za uvedený měsíc jsou dosud nejvyšší za letošek, přičemž letošní volby budou podle odborníků zřejmě nejdražší v historii USA. Bidenův tým se snaží smazat propast ve financování, jež ho dělí od Trumpa, který na svou kampaň za znovuzvolení začal pomýšlet už krátce poté, co vstoupil do Bílého domu. V získávání příspěvků je velmi úspěšný a pro souboj s demokraty má nyní k dispozici slušné finanční rezervy.

Biden se v souboji o demokratickou nominaci musel potýkat s nezvykle velkým počtem protivníků a jeho kampaň trpěla nedostatkem financí do doby, než přesvědčivě zvítězil v Jižní Karolíně na konci února. Biden vybírá stále více peněz od začátku června, kdy se potvrdilo, že se skutečně stane vyzyvatelem Trumpa. V posledních týdnech také s téměř dvouciferným náskokem vede před Trumpem v celostátních průzkumech veřejného mínění, k čemuž mu zřejmě dopomohla reakce Trumpa na pandemii a rozsáhlé protesty proti rasismu.

Úspěšní sběrači

Obě kampaně ukazují, že oba kandidáti stále dokážou nasbírat velké množství příspěvků i přes finanční krizi, jež na USA udeřila kvůli společenským restrikcím spojeným s koronavirem. Kromě klasických televizních reklam přitom stále více prostředků směřuje na sociální sítě. K tomu musí kampaně financovat početné týmy a poradce a cesty do klíčových států, kde se bude s největší pravděpodobností rozhodovat o vítězi voleb.

Trump v červnu např. vybral 14 milionů dolarů (330 milionů Kč) jen na jediné akci u příležitosti oslavy svých narozenin. Biden zase nashromáždil 11 milionů dolarů (259 milionů Kč) na večírku, jehož se zúčastnil i exprezident Barack Obama. Ač Biden už dva měsíce po sobě vybírá více než Trump, stále za ním zaostává v celkovém množství peněz, jež má k dispozici. Prezidentova kampaň za znovuzvolení ohlásila, že má nyní v kase 295 milionů dolarů (téměř sedm miliard Kč). Bidenův tým sice srovnatelnou sumu nezveřejnil, ale podle agentury Reuters setrvale za Trumpem v tomto ohledu zaostává. Do financí obou kandidátů však nejsou započítány rozpočty tzv. Super PAC, tedy politických akčních výborů, které mají výjimku z jinak přísných pravidel financování volební kampaně a jimž mohou dárci věnovat neomezené množství prostředků.

Tým proti podfukům

Biden je aktivní i na dalších frontách. Minulý týden oznámil, že jeho strana sestavila tým 600 právníků a tisíců dalších lidí, kteří mají zabránit případným »podfukům« v listopadových prezidentských volbách. »Dali jsme dohromady 600 právníků a skupinu dalších lidí po celé zemi, kteří přijedou do každého státu, aby se tam pokusili zjistit, zda tam nedojde k nějakým podfukům,« prohlásil Biden při videohovoru s některými dárci jeho kampaně. »Máme přes 10 000 registrovaných dobrovolníků,« dodal.

Vzájemné obviňování

Demokraté i republikáni se navzájem obviňují, že se chystají u nadcházejících voleb podvádět. Biden dal už dříve najevo obavy, že se Trump pokusí volby »ukrást«. Poznamenal rovněž, že stávajícího prezidenta v případě prohry bezpochyby z Bílého domu odvede armáda, pokud by nechtěl sídlo americké moci opustit dobrovolně.

Republikáni Bidena viní, že vyvolává ve voličích strach z podvodů a demokratům vyčítají, že chtějí zásadně proměnit průběh voleb. Naráží tím na volání řady demokratů po co největším rozšíření hlasování poštou kvůli pandemii. Republikáni v čele s Trumpem však tvrdí, že by všeobecné distanční hlasování vedlo k rozsáhlým volebním podvodům. Jejich tvrzení popírají analýzy volebních expertů, v mnoha státech se už delší dobou hlasuje převážně korespondenčně bez problémů. »Vyvolávají chaos a zmatek v našem volebním procesu, protože to je jediný způsob, jakým mohou vyhrát,« řekl ve vyjádření vysoký činitel Trumpovy kampaně za znovuzvolení Justin Clark.

Řada nedostatků

Řada volebních expertů vyjadřuje obavy z volebního procesu v nejsledovanějších světových volbách vzhledem k rozmachu koronaviru v USA, které registrují v absolutních číslech nejvíce nakažených i zemřelých na světě. Nominační souboje v některých státech totiž poukázaly na organizační nedostatky, na mnoha místech se kvůli menšímu počtu volebních místností tvořily dlouhé fronty a někteří lidé proto raději nehlasovali kvůli nedostatku času či strachu o své zdraví. Demokraté přitom tvrdí, že se republikáni snaží podmínky pro hlasování cíleně komplikovat, protože nízká volební účast svědčí právě straně Donalda Trumpa.

(ava, čtk)