Projednávání nového územního plánu

Veřejné projednávání návrhu nového příštího rozvoje moravské metropole - Územního plánu města Brna vyvrcholilo besedami plánovačů s občany 29 městských částí v pavilonu E brněnského výstaviště. Na místě nepřítomní zájemci mohli sledovat toto jednání online a dotazovat se odborníků na pódiu telefonicky.

Starý, dosud platný, ale už zhusta nevyhovující územní plán Brna je z roku 1994. Je nejstarším, stále užívaným územním plánem v ČR. Ve městě s téměř 400 000 obyvateli a 70 000 osobami do Brna dojíždějícími za prací i dalšími 50 000 lidmi, kteří nemají v Brně trvalé bydliště, avšak v tomto městě přespávají, se přetlačují o více životního prostoru ve stísněných ulicích zájmové lobby motoristů, pěších i cyklistů. Rovněž tak podnikatelů se zelenými aktivisty a vyznavači ochrany životního prostředí. Např. k tomu, aby páteřní cyklostezky byly veřejně prospěšné stavby a převážně bezkolizní.

Ekolog Mojmír Vlašín se ptal, jak se Brno vypořádalo s dohodou primátorů a starostů o bránění klimatickému rozvratu v chystaném dokumentu územního plánu města. Tento dokument promítnutý do návrhu ÚP nenašel. Naopak je v něm naplánovaný úbytek zahrádek a vegetace v Brně.

Vlašín nebyl spokojen s tím, co se dozvěděl: Plocha zahrádek v Brně se výhledově zmenší o 10 až 15 procent. V Bohunicích, Na Červeném kopci a jinde jsou dosavadní zahrádky vedeny ve více než čtvrt století starém a stále ještě platném ÚP jako jiné funkční plochy. Tvůrci nového ÚP chtějí, aby byl co nejekologičtější, ale zároveň musejí vyhovět desítkám dalších zákonů a požadavků. Na Dohodu primátorů a starostů Brno prý nerezignovalo, ale v dokumentu má zapracováno to, co bylo v různých souvislostech možné.

V Brně je v současnosti 1436 ha zahrádkářských lokalit. Dosavadní ÚP z roku 1994 eviduje 938 ha zahrádek. I když na tzv. jiné funkční ploše zahrádky zatím jsou, záleží pouze na majiteli pozemku, jestli je tam bude trpět nebo z nich udělá třeba městský park. V případě soukromého vlastníka pozemku může plochu developerovi k podnikatelské investici. Avšak oproti dřívějším předpisům zahrádky a zeleň již patří v plánování k vyžadovaným prioritám měst.

