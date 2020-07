Milion lží…

Nedávno jsem četl článek, ve kterém se píše o tom, že na politickou inzerci na sociálních sítích jen na českém Facebooku (a také Instagramu) padlo od března 2019 do konce června 2020 přes třicet milionů korun. Jde o zajímavé informace, zejména z pohledu nářku, co všechno nefunguje při krizi. Ještě zajímavější je informace, kdo utrácí za politickou inzerci. Z politických stran vede ČSSD, která je na druhém místě hned za Evropským parlamentem.

Třetí místo obsadil zapsaný spolek Milion chvilek, který dokonce přeskočil v objemu placené inzerce i Andreje Babiše. Milion chvilek pro demokracii, jako typický představitel tzv. skupin nátlaku, jak je definuje teorie státu, ovlivňuje českou politickou scénu už poměrně dlouho. V médiích se také před časem objevila informace o tom, že jeho čelní představitelé obcházejí opoziční politiky, které přesvědčují o vzájemné spolupráci. Nevylučuje se ani politické angažmá čelních představitelů toho od začátku velmi pochybného spolku. Tak jak to tedy s vámi je, chvilkaři? Jak dlouho si myslíte, že lidé budou věřit tomu, co tvrdíte: »Nejsme navázáni na žádnou aktivistickou skupinu, politickou stranu či vlivové struktury,« cituji z vašich internetových stránek. Ale jak dlouho si myslíte, že se lidé nebudou ptát, zejména kde na to berete? Jak dlouho si budete hrát na Mirky Dušíny? Děláte si politickou kampaň a přitom se jen tváříte jako nezávislí a nezaujatí.

KSČM také záleží na stavu demokracie v naší zemi. Chceme, aby byla funkční, zdravá, silná a aby přinášela prospěch všem občanům bez rozdílu, a proto respektujeme výsledek voleb a jednáme s těmi, kteří ve volbách dostali důvěru občanů. Tak už přestaňte konečně vykřikovat hesla, vstupte do politiky a pojďte se demokraticky utkat s těmi, které zatím jen odsuzujete, proti kterým poštváváte veřejnost a proti kterým pořádáte demonstrace. Pojďte na to konečně transparentně, pokud vůbec víte, co to znamená. Kritizovat a bořit je snadné, stavět je vždycky těžší.

Co na to říkáte, tzv. chvilkaři? Teď můžete konat. V říjnu jsou krajské a příští rok parlamentní volby, tak se ukažte…

Vojtěch FILIP, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM