Hodnoty

Společenské procesy jsou dnes nejen napjaté, ale i dynamické. To, co uběhlo dříve za pět let, dnes probíhá za několik měsíců. Musíme se v těchto vztazích orientovat, jinak budeme jak zbloudilé ovce, které nevědí, co se děje, ani kdo nad nimi práská bičem.

Hodnoty by nás přece neměly rozdělovat. Jenže tento systém pracuje s konfrontací jako s nástrojem měkkých zdrojů moci. Hodnoty Západu jsou demokracie, která není žádnou demokracií, ale autokratickým systémem, svoboda slova, která není svobodou slova, když řadu občanů vyhazují z práce nebo z bytu, když zjistí, že se angažovali v komunistickém hnutí, třeba na kandidátce komunistů. LGBT, byť při vší úctě je to minorita, se dává přednost před majoritní klasickou rodinou, o referendu se jen mluví, a když už, tak je nezávazné (závazné referendum bylo snad jen při vstupu do EU). A tak je to i v poslední době s hnutím BLM, kdy se nesmyslně propaguje klekání před černochy, nebo dokonce jim demonstrativně a potupně líbají boty. Co je to za rovnost? Doteď utlačovaná, ponižovaná a perzekvovaná černošská rasa začíná ponižovat bílou rasu.

Prvního července v Ruské federaci proběhlo referendum o změnách v Ústavě RF a okamžitě se spustil povyk ve světových mediích, že Putin si uzurpoval a posílil diktátorskou moc. Uvědomuji si, že Putin je na špici oligarchie v Rusku a řadím ho mezi liberály. Ale rozhodli si to sami Rusové, a byla tam spousta pozitivních prý kontroverzně konzervativních změn. Tak jestli se někomu zdá kontroverzně konzervativní změna, že Rusko upevní ochranu své národní kultury a jazyka nebo garanci minimální mzdy za práci, aby se už firmy nemohly vymlouvat a měl v tomto zaměstnanec právní zastání dokonce ústavní, tak mně ne. Nebo chce, aby rodina měla pro svůj rozvoj lepší finanční podmínky než dosud, tak také ne. Anebo dokonce protestuje proti tomu, že si Rusové nenechají přepisovat historii Západem a nenechají si vzít vítězství v nejstrašlivější světové válce v dějinách lidstva, tak to už vůbec ne.

Měla Ruská federace zůstat u Ústavy z roku 1993 z dob, kdy Jelcin s Američany nechali střílet do budovy Nejvyššího sovětu? Lidé v RF o těchto změnách rozhodli sami a je to jejich volba. Tak ať je naplněna.

My se musíme zamyslet a rozhodnout o tom, na čí stranu se přikloníme a jaké hodnoty budeme vyznávat, a musíme si vybrat teď hned.

Roman BLAŠKO