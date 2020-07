Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci schválili zrušení daně z nabytí

Daň z nabytí nemovitostí se zřejmě zruší. Vládní návrh, který s tím počítá, Sněmovna schválila drtivou většinou hlasů. Proti původní předloze však zachovala možnost daňových odpočtů zaplacených úroků z úvěrů na bydlení. Vláda chtěla tuto možnost od roku 2022 zrušit. Předlohu nyní posoudí Senát.

Pro schválení zákona, kterým se daň z nabytí ruší, hlasovalo 187 poslanců, proti nebyl nikdo. Návrh na zachování odpočtů předložil Vojtěch Munzar (ODS) a přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) ho podpořili i dva sociální demokraté - Václav Votava a Roman Sklenák, a také část poslanců KSČM.

»Z toho jsem trochu ne smutná, ale překvapená,« řekla po hlasování novinářům Schillerová. O podpoře pozměňovacího návrhu dvěma poslanci ČSSD prý bude chtít hovořit v koalici. »Komunisté měli volné hlasování. Neměla jsem signály, že by podpořili opoziční návrh z pera občanských demokratů, nicméně je to politická realita, se kterou musím žít. Co se týče koalice, nebudu prát špinavé prádlo před médii, určitě to vezmu na koaliční radu,« poznamenala. Munzarův návrh zároveň omezuje maximální částku úroků, kterou si lze za rok odečíst od základu daně, z nynějších 300 000 na 150 000 korun.

Začátek od konce

»Řešíme tady odpuštění peněz pro lidi, ale ten základ, aby bylo bydlení dostupné, tady neřešíme. To považuji za chybu. Začínáme od konce, nezačínáme od začátku,« prohlásil člen hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM). Uvítal by, kdyby vláda umožnila masivní družstevní a obecní výstavbu. »Aby základní lidské právo, právo bydlet, bylo dostupné pro občany České republiky a nebylo omezeno jenom pro ty, kteří jsou schopni si vzít hypotéku, zadlužit se u komerčních bank a celý život splácet,« dodal poslanec.

Dominik Feri (TOP 09) v reakci na Luzarovo vystoupení uvedl, že komunisté měli podmínit svoji podporu vládě tím, že připraví nový stavební zákon. To nadzvedlo předsedu ÚV KSČM, místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa. »Komunistická strana Čech a Moravy si nemusí nechat radit od TOP 09 ani od nikoho jiného, jaké bude dělat podmínky ve svém politickém rozhodování. Jsme dostatečně suverénní politickou stranou, abychom nemuseli poslouchat právě vaše rady,« vzkázal Ferimu.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Novela má zpětnou účinnost

Právě vládní záměr zrušit od roku 2022 odpočty úroků se stal terčem kritiky nejen opozičních poslanců, kteří jinak záměr na zrušení daně podporovali. Věra Kovářová (STAN) poukazovala na to, že banky už při rozhodování o poskytnutí hypotéky počítají s tím, že si klient bude úroky odečítat, a změna proto může ovlivnit jejich rozhodování. Zachování odpočtů podpořil i Radim Fiala (SPD).

Ministryně financí naopak argumentuje tím, že kupující ušetří peníze hned a můžou je použít na něco jiného. Zrušení odpočtů je podle ní navíc rušením daňové výjimky, která zvýhodňuje pouze kupující bez úvěru na bydlení.

Díky zpětné účinnosti novely lidé, kteří měli lhůtu pro podání přiznání do 31. března následně ministerstvem kvůli pandemii odloženou do konce srpna, už daň platit nebudou. Pokud ji někdo už zaplatil, budou mu peníze vráceny. Týká se to tak lidí, kteří dokončili svůj vklad na katastr v prosinci 2019 nebo později.

Schválený zákon zároveň prodlužuje z pěti na deset let tzv. časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení. Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021.

