Ilustrační FOTO - Pixabay

Rekordní petice za právo na zbraň

Zástupci organizace Liga Libe, která bojuje proti odzbrojování obyvatel, předala premiérovi Andreji Babišovi a předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (oba ANO) petici s více než 110 000 podpisy za ústavní právo na držení zbraně. Jde o největší petici předanou Sněmovně v letošním roce.

Petice je reakcí myslivců a dalších majitelů zbraní na snahu Evropské komise omezit vlastnictví zbraní včetně legálně držených. Komise to zdůvodnila mimo jiné nutností přijmout opatření proti terorismu. Kritici unijního opatření ale poukazovali na to, že teroristé většinou používají nelegálně opatřené zbraně a že stávající český zákon je dostačující. Petice je namířena také proti směrnici Evropské unie a proti zvažovanému zákazu olověného střeliva, který by podle plánu Evropské komise mohl v EU platit od roku 2023.

Česká republika neuspěla u Soudního dvora Evropské unie s žalobou na kontroverzní směrnici. Vláda musela Sněmovně předložit novelu zbraňového zákona, která unijní regulaci přebírá v nezbytně nutné míře. Norma, kterou v prvním kole projednávání podpořila Sněmovna, zavádí nové kategorie zbraní a zkracuje platnost zbrojních průkazů z deseti na pět let.

Petici podepsali i všichni nejvyšší ústavní činitelé - prezident Miloš Zeman, premiér Babiš, předseda Sněmovny Vondráček a Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Podpořil ji dříve také zesnulý bývalý předseda horní komory Jaroslav Kubera (ODS). Z politiků KSČM proti omezování práva nosit zbraň dlouhodobě vystupuje poslanec Zdeněk Ondráček. »Omezování držení zbraní nic nevyřeší. Nikde ve světě nevedlo ke snížení kriminality. Pokud někdo chce omezit držení střelných zbraní, aby se cítil bezpečněji, měl by si uvědomit, že jako zbraň může posloužit také například mačeta, sekera nebo nůž,« připomněl Ondráček.

Z petice vychází také návrh na ústavní zakotvení práva bránit sebe i jiné se zbraní podle podmínek stanovených zákonem, který v červnu schválil Senát. Norma má podle tvůrců pomoci čelit odzbrojovacím tendencím v rámci EU. O dalším osudu předlohy rozhodne Sněmovna. Před projednáním dolní komorou k návrhu zaujme stanovisko vláda, na programu to má v pondělí. Babiš petentům přislíbil podporu kabinetu. Ti mu rovněž předali jako dar záchranářský nůž.

Předsedkyně sněmovního petičního výboru Helena Válková (ANO) sdělila, že v tomto volebním období jde o petici s nejvyšším počtem podpisů, které na půdě Sněmovny převzala. Nabídla petentům možnost veřejného slyšení ve Sněmovně 8. září.

(ste)