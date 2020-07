Ilustrační FOTO - Pixabay

Vytisknuté maso

Izraelská firma Redefine Meat chce v restauracích testovat novou nabídku náhražky masa. Bude vyrobeno na 3D tiskárnách a firma ho začne dodávat příští rok. Její tiskárny »vytisknou« až 20 kilogramů 3D masa za hodinu a nabídne ho za nižší cenu než skutečné maso.

Náhražky masa si získávají stále větší popularitu u lidí, jimž leží na srdci osud zvířat i životního prostředí. Prodej náhražek roste. Redefine Meat plánuje, že letos začne nabídku testovat v luxusních restauracích a distributorům maso nabídne příští rok. »Potřebujete 3D tiskárnu, abyste napodobili strukturu zvířecího svalu,« řekl šéf firmy Eškar ben Šitrit. Příští rok má mít podnik k dispozici tiskárny schopné vyprodukovat za hodinu 20 kg »masa«. Postupně by se měla kapacita rozrůst až na stovky kilogramů a produkt by měl mít nižší cenu než skutečné maso. Izraelský podnik byl založen roku 2018 a loni se mu podařilo s pomocí investorů získat šest milionů dolarů (143 milionů Kč). Stacy Pyettová, jež řídí program proteiny pro život na univerzitě v nizozemském Wageningenu, řekla, že »trh stále čeká na průlom, který vylepší strukturu« produktů. Výroba s pomocí 3D tiskáren o to usiluje, ale Pyettová upozornila, že »ani nové technologie neřeší otázku chuti a vůně« potravin. Podle odhadů by mohl trh s alternativním masem v roce 2029 činit až 140 miliard dolarů. Výrobou masa na 3D tiskárnách se zabývá i španělská firma Novameat. Ředitel Giuseppe Scionti řekl, že letos se nabídka jeho podniku objeví ve vybraných evropských restauracích, příští rok i jinde.

