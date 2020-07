Donald Trump (na snímku), místo aby zpytoval svědomí, viní z šíření pandemie Čínu a WHO. Včera USA zaznamenaly nejvyšší denní bilanci nových případů nákazy koronavirem, infekce se potvrdila u více než 60 tisíc lidí. Celkem už je v USA přes tři miliony infikovaných.

Washington oficiálně potvrdil odchod z WHO

USA oficiálně potvrdily odchod ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Oznámení zaslal prezident Donald Trump generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi. Členství USA skončí za rok. Trump na WHO v poslední době stále útočil, vinil ji z přílišné náklonnosti vůči Číně a tvrdil, že nezvládla reakci na pandemii COVID-19.

»Máme zprávy, že USA podaly generálnímu tajemníkovi OSN formální oznámení, že z WHO vystupují k 6. červenci 2021,« uvedl mluvčí WHO. Demokratický senátor Bob Menendez na Twitteru napsal, že prezident o kroku už informoval Kongres. Trump nejprve v dubnu oznámil, že USA pozastaví financování WHO, dokud jeho administrativa nezhodnotí svoje vztahy s touto agenturou. O pár týdnů později poprvé pohrozil trvalým zastavením financování, pokud WHO nepřijme reformy. Neupřesnil však, čeho přesně by se měly týkat. Stále ale tvrdil, že WHO, jedna z agentur OSN, musí lépe prokázat svou nezávislost na Číně. USA byly největším přispěvatelem WHO, loni organizaci zaslaly 893 milionu dolarů (22,5 miliardy Kč), tj. asi 22 % jejího rozpočtu.

Trumpův vyděračský postoj ostře kritizují zdravotní experti i opoziční demokraté. Podle nich se jedná o krátkozraký krok, jelikož narušování chodu hlavní světové zdravotnické koordinační agentury v horké fázi pandemie nepovažují za rozumné. Trumpův protikandidát ve volbě prezidenta Joe Biden řekl, že v případě vítězství by členství USA ve WHO obnovil hned první den svého mandátu.

Trump obviňuje Čínu, že v začátcích pandemie neposkytovala světovým odborníkům veškeré potřebné informace o koronaviru a některé dokonce zatajovala. Peking proto podle něj nese odpovědnost za současný stav rozšíření nákazy i celosvětové ekonomické dopady, které si pandemie vyžádala. WHO podle Trumpa Číně příliš důvěřovala, neověřovala dostatečně informace, které jí Peking sděloval, a nese proto za toto selhání spoluvinu. Trump čelí domácí kritice, protože začátkem roku umenšoval rizika plynoucí z koronaviru kvůli strachu o stav ekonomiky v zemi. Proto jeho vláda reagovala na šíření nákazy v USA pomalu a neorganizovaně. Když se USA staly zemí s největším počtem nakažených a zemřelých a ekonomika upadla do hluboké recese, hledal podle analytiků Trump viníka, jehož našel v Číně a WHO.

(ava, čtk)