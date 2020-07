Ilustrační foto - wikimedia commons

Národní dopravce ČD obnovuje vozový park

České dráhy vypsaly soutěž na nákup 90 moderních elektrických lokomotiv s rychlostí do 200 kilometrů za hodinu. Jezdit budou na vnitrostátních i mezinárodních tratích. V provozu budou nejdříve za tři roky.

Informovala o tom mluvčí ČD Gabriela Novotná. Nákup už na začátku května odsouhlasil řídící výbor podniku, cena lokomotiv by měla být zhruba devět miliard korun.

ČD v první etapě nakoupí 40 lokomotiv, na další se bude vztahovat opce. »Zajistí naši dlouhodobou konkurenceschopnost na středoevropském železničním trhu a nahradí dosluhující stroje ze 70. let. Ty už nemá cenu modernizovat ani vybavovat systémem ETCS, na který v blízké době přejde naše železnice na hlavních koridorech,« uvedl generální ředitel ČD Václav Nebeský.

Vedle evropského zabezpečovacího systému ETCS budou nové stroje vybavené národními systémy pro provoz v České republice, Německu, Rakousku, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. »Posílíme také náš park o vozidla, která mohou naplno využít současnou i budoucí rychlost koridorů u nás a v zahraničí, tedy 160 km/h i chystaných 200 km/h,« řekl Nebeský.

Vítěz soutěže bude pro ČD rovněž deset let zajišťovat údržbu lokomotiv s opcí na další pětileté období. Podle náměstka pro provoz Michala Krause má takzvaný full service řadu výhod. »Především je to velmi vysoká disponibilita na úrovni až 98 procent. Dále je to snadná dostupnost náhradních dílů a rychlé odstranění závad, které se mohou při intenzivním provozu vyskytnout,« uvedl Kraus.

Jde o další krok, kterým chtějí dráhy omlazovat svůj vozový park. V současnosti mají více než 500 lokomotiv, dále až tisícovku ucelených souprav a přes 2000 vozů. Průměrné staří strojů je přes 30 let, řada z nich byla v minulosti modernizována. Vedle nákupu lokomotiv má dopravce nyní ve výrobě 31 elektrických vlaků pro regionální dopravu, které jsou součástí kontraktu na nákup celkem 50 vlaků. Dále se vyrábí pět patrových třívozových souprav a 50 osobních vozů pro dálkovou dopravu s rychlostí až 200 km/h. Dopravce tyto vozy bude přebírat v následujících letech.

(ici)