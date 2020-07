Ilustrační FOTO - Pixabay

Dětské skupiny jen do čtyř let

Novela o dětských skupinách, kterou připravilo ministerstvo práce, se zřejmě výrazně změní. Resort do ní zakomponuje změny, které prosadila stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM Hana Aulická Jírovcová. Dětské skupiny by měly dál fungovat jen pro děti do čtyř let, při školkách by měly vzniknout jeslové třídy.

Původní návrh, který představila ministryně Jana Maláčová (ČSSD), obsahoval v podstatě jenom kosmetické úpravy, např. změnu názvu dětských skupin na jesle, ovšem záležitosti, které komunisté dlouhodobě kritizovali, zůstávaly beze změny. Konkrétně šlo například o to, že děti jsou v dětských skupinách až do předškolního věku, ale také o požadavky na vzdělání personálu. »To paní ministryně změnit nechtěla,« řekla novinářům Aulická.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Nový zákon o dětských skupinách je podle ní potřeba, protože má dojít ke změně financování a je třeba provést úpravy, aby ČR mohla i dále čerpat evropské peníze. »Je to samozřejmě otázka, protože nemáme jisté, jestli dál z Evropy potečou finance na tuto oblast, ale samozřejmě jsme si vědomi, že několik tisíc dětí, které jsou dnes umístěny do dětských skupin, nemůžeme nechat na dlažbě, a proto jsme byli připraveni jednat o změnách novely,« řekla Aulická. Na setkání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a zástupci ministerstva školství a ministerstva práce se jí podařilo prosadit právě návrhy, které KSČM pokládá v této otázce za důležité a na které ministryně práce nechtěla přistoupit. »Na základě těchto setkání jsme dospěli k velkému úspěchu. Do dětských skupin od 1. července 2021 budou přijímány děti do čtyř let věku, protože jsme přesvědčeni, že pak je tyto děti nutné dostat do předškolního vzdělávacího systému, a to jsou pro nás mateřské školy,« informovala Aulická. V této souvislosti bylo potřeba řešit i další zásadní otázku, a to nedostatek míst v mateřských školách ve velkých aglomeracích jako je Praha, Brno a další města. »Shodli jsme se na tom, že je nutné udělat přechodné období tak, aby od 1. července 2021, kdy by měl tento zákon nabýt účinnosti, tyto děti nemusely okamžitě opouštět dětské skupiny a mohly by dojít až do předškolního věku tak, aby rodičům nevznikaly vážné problémy,« uvedla poslankyně.

KSČM se musela vypořádat i s dalším problémem, a to je navrhovaný věk možného nástupu do dětské skupiny. Ministryně Maláčová prosazuje jako minimum půl roku věku dítěte, komunisté by tuto hranici rádi posunuli o půl roku. »Víme však, že jsou rodiny, které potřebují pohlídat i takto malé děti, proto jsme ustoupili a je to od nás opravdu velký ústupek,« zdůraznila Aulická.

Nově vzniknou jeslové třídy u školek

Za skutečně velký úspěch pak považuje shodu na vzniku jeslových tříd při mateřských školách, což je určitým způsobem návrat k systému, který v ČR v minulosti existoval. »Všichni víme, že v devadesátých letech se jesle hromadně rušily, objekty se rozprodávaly a privatizovaly. Byla to velká chyba, a proto je podle nás nutné jít touto cestou, aby rodiče neměli problémy s tím, že jedno dítě by museli odvézt do jeslí a druhé starší i několik kilometrů dále do školky,« uvedla stínová ministryně.

KSČM také prosazuje, aby se o děti v jeslích starali lidé se zdravotním vzděláním. »Péče o tak malé děti je zcela jiná než péče a vzdělávání dětí od tří let výš, a proto jsme se shodli na tom, že tam musí být člověk, který má zdravotní vzdělání,« uvedla. Zatím se podle ní řeší minimum tohoto vzdělání, komunisté nejsou příliš nakloněni tomu, že by stačilo jednou za dva roky absolvovat kurs. »Jsem přesvědčena, že ten standard bychom měli ještě vypilovat tak, abychom opravdu měli péči o nejmenší děti na vysoké úrovni,« dodala.

Jak vysoký státní příspěvek by měly dostávat dětské skupiny, zákon nestanovuje. »V zákoně se částka neobjeví, ale s ministerstvem financí jsme předběžně dohadovali, že by to mělo být u dětí do tří let 7500 Kč za měsíc a pro starší děti, pokud tam ten překryv bude, 5500 Kč. Jsem přesvědčena, že je to dobrá cesta,« míní Aulická. Náklady se v současné době pohybují kolem devíti tisíc a poslankyně je přesvědčena, že rodiče by v některých regionech nemohli dávat více než například 1500 Kč za měsíc. »Ze strany státu musíme tu částku nastavit tak, aby byla odpovídající,« dodala Aulická.

ČR patří v EU ke státům s nejnižší dostupností péče o malé děti. V mateřských školách, dětských skupinách či mikrojeslích chybí podle analýzy ministerstva práce zhruba 20 tisíc míst pro děti do tří let. Opatrování se tak nedaří zajistit třem z deseti děvčat a chlapců v tomto věku, pro které by je rodiče potřebovali. Od tří let je nárok na školku.

(jad)