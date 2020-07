Rozdílný přístup

Ten Hongkong jim náramně leží »v krku«. Nepokoje v Seattlu, namátkou jmenuji jedno severozápadní americké město, a jinde ve Spojených státech, které prokazatelně vznikly jako důsledek tamního rasismu, nezaujímá ani desetinu času naší veřejnoprávní televize, oproti »protestům proti omezení svobody a demokracie« v Hongkongu tím, že byl přijat v Pekingu nový »bezpečnostní zákon« pro tuto část Číny. Z obrazovky se tak dozvídáme, že svět je znepokojen. Proto Donald Trump varuje Čínskou lidovou republiku a chystá dokonce sankce proti čínskému »komunistickému režimu«. Prý i politika »dvou Čín« je tím narušena.

Obrátil bych kartu. Co takhle, kdyby čínský prezident Li se veřejně postavil za demonstranty proti rasismu v USA a některé zákroky policie odsoudil jako protihumánní a snad se zmínil i o sankcích, neudělá-li Trumpova administrativa něco, aby skončila s častou policejní zvůlí mající rasový podtext. Co by se stalo? Všechny vlády Spojeným státům podřízeného světa, všechna média typu Česká televize, by začaly křičet, přijímat opatření a obviňovat Čínu ze všeho možného, a volat dokonce třeba i za přijetí společných akcí.

Ne, nechci obhajovat ničení hodnot, k nimž někde v USA dochází, rabování lumpenskupinami. O strhávaných pomnících, které ostatně nikdy neměly stát v žádné zemi, na rozdíl od těch, které minulé generace postavily svým osvoboditelům a dnes je svévolně někteří momentálně ve volbách zvítězící politici nechávají zničit či poškodit, si myslím své. I když kromě takových, jaký byl postaven např. na paměť jižanského generála Lee, si myslím, že dál měly stát. Patřily ke své době a tu dobu nelze vymazat. Ani u nás z mostů nevymizeli »svatí Janové«. Chápu však rozhořčení, které dnes ovládá lidové masy v Americe.

Hongkong je však bolavé místo pro Západ. Tady nesídlí jen odbočky mezinárodních bank či přímo banky samé. Zde jsou i centrály různých bezpečnostních či špionážních agentur. Odtud se nejen obchoduje, ale i rozbíhají nitky do zpravodajských center. Když Čína dnes přijala »bezpečnostní zákon«, pak rozhodla »poněkud omezit« jejich bezbřehou svobodu, tedy bezbřehou i pro západní centrály. A to se nesmí. To »svět«, rozuměj kapitalistický svět, nemůže nechat klidným. To rozčílí. Proto i naše veřejnoprávní televize přesně v intencích odjinud se věnuje tolik hongkongským demonstracím a patřičně je nafukuje, mlčí nebo jen letmo se zmiňuje o těch, na nichž manifestují stoupenci jednotné Číny, kde se manifestace také uskutečňují v Hongkongu. Proto méně o Seattlu a skutečných příčinách zatím stále trvajících nepokojů anebo pnutí mezi lidmi ve Spojených státech, proto tolik zájmu o opozici v Hongkongu.

Jiří VÁBR