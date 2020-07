Urážet se není argument

Pan starosta Novotný z Řeporyjí byl podle zprávy ČTK obviněn policií a bude vyšetřován. Šlo o kauzu bývalého policejního ředitele, jeho jmenovce, který o něm měl říci, že je to blázen. Starosta ho na oplátku nazval šmejdem. Pak dodal cosi o tom, že by měl viset. To ostatně už jsme od něj jednou slyšeli v případě návštěvy poslance Ondráčka ve východních krajích Ukrajiny, které se brání kyjevskému nátlaku.

Neznám obsah daných kauz podrobně, ale myslím, že normální člověk by neměl používat slovník pana Pavla Novotného, který se neodvažuji ani citovat. Také slova o tom, že toho či onoho by poslal na šibenici, svědčí o jeho myšlenkové úrovni. Myslím, že mezi slušnými lidmi, i když spolu nesouhlasí, by měla být alespoň minimální slušnost, že vzájemně se urážet není argument. Jenže nejsem si jista, že starosta Novotný do kategorie slušných vůbec patří.

Michaela KNOTKOVÁ