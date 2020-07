Na všech životech záleží

Na všech životech by mělo záležet. A to na všech stejně, žádné nevyjímaje. Tj. ale i na životech jakkoli utiskovaných a pronásledovaných. Ať již jsou to lidé černé pleti či Hispánci v USA, nebo třeba Palestinci na Blízkém východě. Spravedliví lidé tuhle základní floskuli chápou. Ne tak rasisté, ne tak sionisté, ne tak třeba modří svazáci typu šéfredaktora Reflexu Marka Stoniše.

Chtít po něm, aby odlišoval takový antisionismus od antisemitismu, by bylo poté, co předvedl v nedávných Událostech, komentářích na ČT, asi stejně tak naivní jako odlišovat policistou udušeného neozbrojeného George Floyda (dle výkladu Reflexu údajně kdysi s puškou v ruce mířícího na ženu s dítětem při jednom z dřívějších ozbrojených přepadení) od izraelského pravicového premiéra Benjamina »Bibiho« Netanjahua, který ten pomyslný kohoutek během své politické kariéry nejednou stiskl. A to když po vzoru Litého olova v dalších »operacích« tu a tam nechal bombardovat i školy a nemocnice, opakovaně nechal vypalovat domovy zoufalých palestinských radikálů (leckdy i s jejich rodinnými příslušníky) či nechal střílet ostrými do davu demonstrujících dětí, když hodily nějaký ten kámen na dobře zajištěné ozbrojené policisty a vojáky, navíc v tu chvíli představitele bezprecedentního okupačního apartheidního režimu. To všechno tedy vlastně bezdůvodně, zcela neadekvátně, jen v rámci »kolektivní viny« těchto lidí, kteří totiž pro Netanjahua a většinu jeho předchůdců nikdy rovnocennými lidmi nebyli! To si víc cení i kuřat ve vlastních kafileriích…

Takže na to nasadit »černému« Hitlerovi na titulce Reflexu afro a označit ho za symbol hnutí Black Lives Matter – prý reprezentanty údajného černošského rasismu - na to Stoniš má. Ale aby připravil titulku, na kterou dá namalovat pověstný Hitlerův knírek třeba zrovna Bibimu, na to by si jistě netroufl, hrdina…

Pravda, za to by ho ČT potom určitě do studia nadšeně nepozvala. Stačí, že odmítá zvát zástupce českého levicového deníku Haló noviny. Prý proto, že je spojen s konkrétní politickou stranou. Ale copak například média Babišova konglomerátu s konkrétním politickým hnutím spojena nejsou? Proč je vlastně veřejnoprávní tabu jen pro některé? Aby výše napsané nepříjemné souvislosti nemohly z obrazovky zaznít a leckoho vést k zamyšlení?!

Roman JANOUCH