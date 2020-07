Ilustrační FOTO - Pixabay

Češi se do ciziny nehrnou

Devět z deseti lidí, kteří letos plánují dovolenou, ji hodlají minimálně částečně strávit v České republice.

Většina dává přednost poznávání a nejčastěji chtějí zamířit do jižních Čech nebo na jižní Moravu, naopak příliš velký zájem není o severozápadní Čechy, Prahu ani její okolí. Do zahraničí se tento rok chystají vydat dvě pětiny oslovených, vyplývá z červnového průzkumu společnosti STEM/MARK pro iniciativu Zachraňme turismus.

Mezi nejoblíbenější turistické regiony, které by lidé rádi navštívili, patří Šumava (58 procent), jižní Morava (54 procent) a jižní Čechy (49 procent). Jihomoravský a Jihočeský kraj by téměř třetina lidí, kteří plánují tuzemskou dovolenou, navštívila i bez slev.

Valná většina lidí plánuje strávit dovolenou v ubytovacím zařízení, přibližně čtvrtina zůstane o dovolené doma nebo na chatě, případně bude trávit volno u svých blízkých na návštěvě.

Typická letošní dovolená bude mít podle průzkumu především poznávací charakter, a to hlavně v případě mladých párů nebo rodin. Celkově ji preferuje 43 procent dotázaných. Následuje pobyt u vody (21 procent), aktivní dovolená (17 procent) a relaxační pobyt (14 procent)

Předpokládaná útrata za hlavní dovolenou se pohybuje nejčastěji mezi pěti až deseti tisíci na osobu, pětina oslovených chce utratit menší částku, naopak necelá třetina Čechů vynaloží průměrně deset až dvacet tisíc za každého. Nejčastěji plánují nízkonákladovou dovolenou lidé do 29 let.

O slevách, příspěvcích a další podpoře cestovního ruchu slyšela přibližně polovina respondentů. Jejich podíl stoupá s věkem - mezi lidmi nad 60 let je to sedm z deseti lidí, zatímco mezi mladými do 29 let jsou to pouze čtyři z deseti.

Více než 80 procent účastníků průzkumu uvedlo, že by je k pobytu delšímu než tři noci motivoval příspěvek k ubytování. Pro tři čtvrtiny dotázaných by byl motivační příspěvek na vstupenky na kulturní akce nebo na volnočasové aktivity.

Výzkum se konal v červnu na vzorku 2515 lidí ve věku 18 až 75 let.

Češi mohou od července využívat státní poukazy na pobyty v tuzemských lázních. Podmínkou pro slevu na pobyt 4000 korun bude strávit v lázeňském zařízení alespoň šest nocí a využít minimálně pět procedur. Z původního záměru podpořit celý cestovní ruch postižený koronavirovou krizí v hodnotě až 10 000 korun nakonec sešlo. Vlastní programy na podporu turistického ruchu mají mnohé kraje i města s cílem alespoň částečně nahradit výpadek zahraniční klientely domácími návštěvníky.

(ng)