Slávistické »Hotovo, dvacet!«

Brzy po skončení derby pražských »S« převzali ve středu večer fotbalisté Slavie na rychle postaveném podiu ve tvaru červené pěticípé slávistické hvězdy pohár pro šampiona, který jim předal výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA) Tomáš Bárta.

Vzhledem k trvajícím opatřením proti nemoci COVID-19 stále může na stadiony jen 5000 osob včetně všech aktérů utkání. Na zápas pátého kola nadstavby se Spartou se dostalo do hlediště 4700 domácích fanoušků z řad permanentkářů. Navzdory výzvám hlasatele nakonec z tribun sestoupili na trávník a obklopili pódium s hráči, které bylo ohraničeno zábranami. Další příznivci byli před stadionem, kde i přes déšť sledovali utkání na velkoplošné obrazovce. Sparťanští fanoušci na derby scházeli.

V otevřeném autobusu

Hráči znovu slavili s mistrovskými tričky s nápisem »Hotovo, dvacet!«, která oblékli už bezprostředně po obhajobě titulu v druhém kole nadstavby proti Plzni (1:0). Červenobílí si v součtu s československou ligou připsali jubilejní 20. primát. Na vítězném pódium nechyběl ani šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík.

Zhruba kolem desáté hodiny večer vyrazil tým na triumfální jízdu otevřeným autobusem přes město. Vozidlo zdobily nápisy »mistři«, klubový znak či dvě zlaté hvězdy, každá z nich symbolizující vždy po 10 titulech. Příznivci před stadionem nadále oslavovali s nejrůznější pyrotechnikou, došlo i na ohňostroj.

Tým vzhledem k opatřením proti koronaviru bude pokračovat v oslavách už sám bez fanoušků. Hráči plánovali, že si mistrovský večírek užijí více než po druhém kole nadstavby, kdy se museli vzhledem k omezením hodně mírnit.

Oslavy a dovolená

»Samozřejmě oslavy budou větší než po utkání s Plzní. Věděli jsme, že ještě nějaké zápasy budeme hrát, takže to muselo být decentní. Všichni jsme zodpovědní a věděli jsme, o co hrajeme. Že z toho nechceme udělat nějakou bramboračku. Myslím, že dnes to z nás spadne, všichni si to užijeme a pak se rozjedeme na dovolenou,« říkal po utkání slávistický brankář Ondřej Kolář.

»Těšíme se hodně. K titulu vedla těžká a dlouhá cesta, proto si to náležitě užijeme. Nebude se slavit několik hodin, ale spíše dní. Tak doufáme, že to přežijeme všichni ve zdraví,« dodal kapitán Jan Bořil.

Epizodní požár

Požár části střechy na stadionu v Edenu při oslavách obhajoby titulu způsobila závada elektroinstalace světla. Na sociální síti to uvedli pražští hasiči, kteří za příčinu původně označili jiskru od světlice.

Podhled tribuny nad novinářským sektorem se vznítil krátce poté, co hráči převzali na pódiu pohár pro ligového šampiona. Požár se povedlo rychle uhasit, do Edenu dorazilo několik hasičských vozů.

(red)