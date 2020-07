Nejlepším hráčem sezony byl zvolen Kolář, trenérem Trpišovský

Nejlepším hráčem sezony první fotbalové ligy byl poprvé zvolen brankář Ondřej Kolář, který pomohl pražské Slavii k obhajobě titulu. V hlasování trenérů, kapitánů jednotlivých týmů a vybraných novinářů jasně zvítězil před obhájcem prvenství Tomášem Součkem, jenž v zimě zamířil z Edenu do anglického West Hamu. Třetí skončil další slávista, záložník Nicolae Stanciu. Červenobílí ovládli i anketu o nejlepšího trenéra sezony, loňské vítězství zopakoval Jindřich Trpišovský.

Výsledky ankety dnes zveřejnila Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Kvůli trvajícím omezením proti šíření nového typu koronaviru se nekonal tradiční galavečer a vítězové byli vyhlášeni v pořadu Tiki-Taka v televizi O2 TV.

Kolář má za sebou životní sezonu, kterou v březnu zhruba na dva a půl měsíce přerušila koronavirová pandemie. Pětadvacetiletý gólman odchytal v tomto ligovém ročníku 31 utkání, inkasoval jen 10 branek a připsal si 23 nul. Kolář tím překonal dosavadní rekord samostatné ligy, který drželi Petr Čech a Zdeněk Jánoš se 17 čistými konty. Zároveň nejrychleji v historii dosáhl na jubilejní 50. nulu, k níž mu stačilo 101 utkání.

Josef Jindřišek. FOTO - FB Bohemians

"Je to pro mě velké překvapení. Ještě nedávno jsem laboroval se zraněním, dva roky jsem nehrál fotbal a nevěděl, co se mnou bude dál. Měl jsem černé myšlenky. Tohle je pro mě takové ocenění a strašně moc si toho vážím," řekl novinářům Kolář.

Slávisté obsadili v anketě první čtyři místa. Kolář zvítězil s pohodlným náskokem 49 bodů před Součkem. Obhájce loňského prvenství skončil druhý, přestože v české lize odehrál jen podzimní část sezony, ve které si Slavia vytvořila v čele tabulky rozhodující náskok 16 bodů na druhou Plzeň.

Pět bodů za Součkem se umístil další hráč vršovického celku Rumun Stanciu, jenž zároveň ovládl kategorii cizinců. Slávistickou nadvládu stvrdil čtvrtým místem jiný záložník Petr Ševčík, prvním hráčem z jiného týmu než z celku v Edenu byl pátý Guélor Kanga ze Sparty.

Mezi nejlepší čtyřku se nedostal ani jeden z pěti hráčů s nejvyšším počtem získaných bodů za góly a asistence. Záložník Pavel Bucha s 10 brankami a osmi přihrávkami se stal aspoň objevem sezony. Dvaadvacetiletý záložník strávil podzim v Mladé Boleslavi a jaro v Plzni.

Kouč červenobílých Trpišovský na rozdíl od Součka na obhajobu s přehledem dosáhl. Trenérům kraloval s jednoznačným náskokem 118 bodů na druhého Pavla Hoftycha z Liberce, třetí skončil slovenský kouč Adrian Guľa, který po zimním příchodu do Plzně Západočechy výrazně pozvedl.

"Jsem za tu trofej samozřejmě strašně rád, ale spíš to beru tak, že je to hlavně trofej Slavie, všech spolupracovníků. Neberu to jako cenu trenéra roku, ale cenu realizačního týmu," řekl Trpišovský. "Myslím, že všichni trenéři odvádějí skvělou práci. Nedá se změřit, který trenér je v sezoně nejlepší. Je to spíš zásluha týmu a klubu. Někdy je mi až trapné si pro tu cenu přijít, protože vím, kolik je za tím a okolo toho lidí," dodal.

Čtyřiačtyřicetiletý Trpišovský dovedl Slavii k druhé obhajobě titulu v samostatné historii. Červenobílí inkasovali v 35 kolech rekordně nízký počet 12 branek a s 69 góly měli také nejlepší útok nejvyšší soutěže. Slavia si zároveň na podzim zahrála skupinu Ligy mistrů.

Osobností sezony byl zvolen kapitán Bohemians 1905 Josef Jindřišek. Devětatřicetiletý záložník překonal metu 350 ligových startů a s "Klokany" si v nadstavbě zahrál skupinu o Evropu. Fanoušci podle hlasování v anketách o hráče utkání zvolili za nejlepšího fotbalistu ročníku teprve sedmnáctiletého Adama Hložka ze Sparty.

V doprovodných anketách, které byly vyhlášeny už ve středu, rovněž kralovali slávisté. Mezi brankáři triumfoval Kolář, nejlepším záložníkem byl zvolen Stanciu a útočníkem Petar Musa. Nadvládu červenobílých narušil jen plzeňský obránce Jakub Brabec.

Anketa LFA o nejlepší hráče první fotbalové ligy za sezonu 2019/20:

Hráč sezony: 1. Ondřej Kolář 91 b., 2. Tomáš Souček 42, 3. Nicolae Stanciu 37, 4. Petr Ševčík (všichni Slavia Praha) 34, 5. Guélor Kanga (Sparta Praha) 27, 6. Pavel Bucha (Mladá Boleslav/Plzeň) 18, 7. Adam Hložek (Sparta Praha) 14.

Trenér sezony: 1. Jindřich Trpišovský (Slavia Praha) 163, 2. Pavel Hoftych (Liberec) 45, 3. Adrian Guľa (Plzeň) 40, 4. Petr Rada (Jablonec) 22, 5. David Horejš (České Budějovice), 6. Václav Kotal (Sparta Praha) oba 19, 7. Luděk Klusáček (Bohemians 1905) 16.

Cizinec sezony: 1. Stanciu 121, 2. Kanga 94, 3. Petar Musa (Liberec/Slavia Praha) 40, 4. Dávid Hancko (Sparta Praha) 16, 5. Joel Kayamba (Plzeň) 15, 6. Nikolaj Komličenko (Mladá Boleslav) 14, 7. Adriel D'Avila Ba Loua (Karviná) 9.

Objev sezony: 1. Bucha 65, 2. David Zima (Olomouc/Slavia Praha) 47, 3. Musa 42, 4. Adam Karabec (Sparta Praha) 41, 5. Pavel Šulc (Opava/České Budějovice) 29, 6. Mojmír Chytil (Olomouc) 13, 7. Lukáš Provod (České Budějovice/Slavia Praha) 12.

Osobnost sezony: 1. Josef Jindřišek (Bohemians 1905) 68, 2. Tomáš Sivok (České Budějovice) 55, 3. Milan Baroš (Ostrava) 44, 4. Tomáš Hübschman (Jablonec) 41, 5. Jaroslav Drobný (České Budějovice) 39, 6. Pavel Zavadil (Opava) 31, 7. Bořek Dočkal (Sparta Praha) 13.

Hráč sezony podle hlasování fanoušků v anketách hráč utkání: 1. Hložek, 2. Stanciu, 3. Kanga.

Doprovodné ankety (vyhlášeny 8. července):

Brankář sezony: 1. Kolář 165, 2. Aleš Hruška (Plzeň) 61, 3. Drobný 40.

Obránce sezony: 1. Jakub Brabec (Plzeň) 69, 2. Ondřej Kúdela 67, 3. Vladimír Coufal (oba Slavia Praha) 64.

Záložník sezony: 1. Stanciu 70, 2. Kanga 55, 3. Ševčík 45.

Útočník sezony: 1. Musa 88, 2. Libor Kozák (Sparta Praha) 49, 3. Jakub Řezníček (Teplice) 45.

Druhá liga:

Hráč sezony: 1. Michal Hlavatý (Pardubice) 44, 2. Daniel Tetour (Dukla Praha) 26, 3. Adam Vlkanova (Hradec Králové) 23.

Trenér sezony: 1. Jiří Krejčí (Pardubice) 56, 2. Roman Skuhravý (Dukla Praha) 31, 3. Miloslav Machálek (Líšeň/Zbrojovka Brno) 25.

(čtk)