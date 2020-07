Ilustrační FOTO - Pixabay

Ajťáků je nedostatek, podle toho berou

Loni vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda odborníků v informačních a komunikačních technologiích meziročně o 8,5 procenta a poprvé překonala 58 000 korun. Byla tak o 22 000 vyšší než průměrná mzda ostatních zaměstnanců v České republice. Nejvíce si odborníci v této profesi vydělají v Praze.

Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. V ČR podle nich pracuje jako ICT odborník více než 200 000 lidí a jejich podíl na zaměstnané populaci se blíží čtyřem procentům. Dlouhodobě převažují muži, zastoupení žen se v posledních letech pohybuje okolo deseti procent. Téměř 30 % ICT odborníků je zaměstnáno v hlavním městě, tedy stejně jako v Jihomoravském a Středočeském kraji dohromady.

»Vzhledem k povaze práce, požadavkům na kvalifikaci a profesní rozvoj a také vzhledem k jejich nedostatku, jsou ICT odborníci hodnoceni nadprůměrně. V roce 2019 dosáhla jejich průměrná hrubá měsíční mzda 58 072 Kč, což je o 60 % více než celková průměrná mzda v zemi,« uvedla Markéta Pištorová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Loni dosáhly ICT odbornice na 86 % platu mužů, kdežto ženy zaměstnané v ostatních skupinách zaměstnání na 81 % platu mužů. Výrazný rozdíl ve výši mezd je i mezi jednotlivými skupinami ICT odborníků. Manažeři, inženýři a specialisté pobírají v průměru 68 950 Kč, technici, mechanici a opraváři 42 798 Kč.

»Zpráva ČSÚ reflektuje i situaci u nás ve firmě. Poslední dva roky po sobě jsme zaměstnancům zvyšovali meziročně platy přibližně o osm procent. S tím pak samozřejmě souvisí i zvýšení ceny pro koncové zákazníky a právě z toho důvodu stoupá i cena IT zakázek. Na trhu i navzdory krizi způsobené koronavirem chybí kvalitní vývojáři, kteří si pořád kladou vysoké požadavky na mzdy i pracovní podmínky,« sdělil ředitel IDC-softwarehouse Karel Diviš. Platí to podle něj i pro státní správu, kde jsou platy IT odborníků ve stejné výši jako v komerční sféře.

Do ICT podle ředitele cloudových služeb Algotechu Petra Loužeckého spadá velké množství profesí od uživatelské podpory po špičkové konzultanty, programátory či architekty řešení. Stejně tak velký je i rozptyl mezd. »Mzdy ovlivňuje rychlý růst oboru, závislost firem a dnes i běžného života na ICT technologiích a pochopitelně nižší počet odborníků dostupných na trhu či v rámci regionu. V rámci Prahy je poptávka a tím i odměna ovlivněna množstvím velkých společností včetně mezinárodních korporací,« podotkl.

Nejlépe jsou odměňováni ICT odborníci v Praze, kde jejich průměrná mzda loni činila 67 000 Kč. S odstupem následují kraje Jihomoravský a Středočeský, kde dosahovala v průměru 55 000 respektive 51 000 Kč. Nejnižší mzdu mají v Olomouckém kraji, okolo 40 000 Kč.

Nejvyšší průměrné výdělky mají experti v peněžnictví a pojišťovnictví, a to 73 400 Kč. Kupříkladu ve veřejné správě, vzdělávání či zdravotnictví je to přibližně 43 000 Kč.

(ici)