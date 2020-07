Jair Bolsonaro. foto - wikimedia commons

Rána důvěryhodnosti brazilského prezidenta

V Sao Paulu můžete jít na trh, do baru, na mši - a to vše bez roušky na obličeji, přestože Brazílie zaznamenala více než 1,6 miliónů případů nákazy koronavirem a počet obětí neustále narůstá, napsal zpravodajský server CNN.

V pondělí odpoledne bylo ve starých částech São Paula velmi rušno, jak si lidé užívali první den z nové fáze rozsáhlého uvolňování koronavirových opatření v největším brazilském městě.

Ruch v ulicích

Nakupující vyrazili do ulic i obchodů, prodejci vytlačili na chodníky vozíky s melouny a dalším zbožím, a všude kolem to bzučelo aktivitou. Sice ještě ne v měřítku běžném před pandemií, ale s ruchem, který zmizel z mnoha světových měst.

Uvnitř banky lidé stáli ve frontě s rozestupy, ale v menších obchodech a na rušných ulicích neměli šanci dodržet společenský odstup. Jen velmi zřídka bylo vidět některého z obchodníků, jak míří teploměrem na čelo zákazníka. A i když někteří měli roušku, znepokojivý počet lidí byl bez ní.

Což nepřekvapí s ohledem na politiku brazilského prezidenta v dobách pandemie.

Koledoval si…

Jairovi Bolsonarovi se občas přezdívá »tropický Trump«. COVID-19 se vysmíval od samotného počátku a označoval ho za »chřipečku«. Podkopával výzvy brazilského ministerstva zdravotnictví, aby lidé dodržovali společenský odstup, sám chodil do davů bez roušky, a nakonec vyhodil uznávaného ministra zdravotnictví Luize Henriqua Mandettu.

…a vir ho potrestal

Nemoc ovšem propukla také u brazilského prezidenta. V úterý novinářům řekl, že výsledky pondělního testu byly pozitivní. Uvedl, že infekce se u něj zatím projevuje mírnými příznaky, jako je teplota, kašel a únava.

S více než 66 000 mrtvými a 1,6 miliónu potvrzených případů nákazy je Brazílie nyní na druhé příčce žebříčku nejpostiženějších zemí za Spojenými státy. Ale testy jsou stále těžko k mání, a zatímco se kopou hromadné hroby od Ria po Amazonii, někteří místní odborníci uvádějí, že počet nakažených může být dvanáctkrát až šestnáctkrát vyšší.

Důkazem Bolsonarových přesvědčovacích schopností je skutečnost, že mu před nakažením důvěřovalo 30 % populace, jak ukazovaly průzkumy veřejného mínění. Profesor politologie na Státní univerzitě v Riu de Janeiro Maurício Santoro k tomu ale nyní řekl: »To, že se sám nakazil, je ranou jeho důvěryhodnosti. Teď bude vnímán jako další příklad selhání reakce na koronavirus.«

Někteří z jeho stoupenců jsou stále přesvědčeni, že koronavirus je jen mnoho povyku pro nic. »Možná vážně existuje,« řekl CNN aktivista Mario Schwartzmann. »Ale pokud existuje, je jen slabý.«

Šílená vláda

To je postoj, ze kterého je Natalii Pasternakové nanic. Tato mikrobioložka a ředitelka vědeckého ústavu Question v São Paulu, to říká bez obalu. »Je to šílené. Tato vláda ignoruje vědu jako ještě nikdy dřív.«

Když Bolsonaro vyhodil ministra zdravotnictví a jeho nástupce sám odešel během měsíce, stojí nyní v čele brazilského boje s pandemií Bolsonarovi loajální generál bez zkušeností s veřejným zdravím. Poté, co začal Donald Trump opěvovat hydroxychlorochin, nařídil Bolsonaro armádě, aby pořídila zásoby čítající milióny dávek, a nechal tento kontroverzní lék proti malárii rozeslat do veřejných nemocnic. Nyní prohlašuje, že se nepochybně rychle zotaví díky léčbě právě hydrochlorochinem.

Mohly být ventilátory

»I kdyby ten lék neměl vedlejší účinky, jsou to peníze, které mohly jít na nákup plicních ventilátorů a diagnostických testů,« uvedla Pasternaková. A nyní se už tak přetížené nemocnice připravují na další vlnu pacientů, kteří budou potřebovat intenzivní péči.

»Je to opravdu děsivé, protože mluvíme o otevření kostelů, škol, hospod a restaurací. To jsou místa, kde se schází hodně lidí - a přesně tomu se snažíme vyhnout. A ti lidé dokonce ani nenosí roušky,« dodala.

Dolní komora Národního kongresu sice přijala pravidla pro povinné nošení roušek v kostelech, školách, obchodech a věznicích, ale Bolsonaro vetoval nejdůležitější části z nich.

Pasternaková se nyní obává, že brazilský zdravotní systém bude zahlcený pacienty. »Zatím jsme se nedostali do stejné situace, v jaké byli v Itálii, kdy musel doktor rozhodovat, který člověk dostane ventilátor,« řekla. »Doufám, že na to nikdy nedojde, ale bojím se, že by mohlo.«

(čtk)