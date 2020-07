Proč jsem se rozhodl kandidovat do Senátu Parlamentu ČR

Rozhodnutí v nás dozrávají pomalu. Člověk si musí promyslet své priority a cíle. Jsem zemědělský inženýr a k jižní Moravě mám hodně blízko. Znojemsko patří k oblasti, kterou mám nesmírně rád. Zdejší lidé se nebojí práce a i v těžkých dobách se dokážou se životem porvat. Dlouho jsem přemýšlel, zda mám přijmout nabídku kandidatury do Senátu. Názory na Senát se různí, měl by však být pojistkou demokracie. Jeho činnost, postoje a rozhodnutí záleží na lidech, kteří v něm zasednou. Kritika některých senátních výstupů je rozhodně namístě, ale vše záleží na nás. Vůbec nejhorší je, pokud svůj názor neprojevíme. Neúčast ve volbách symbolizuje poněkud neadekvátní postoj k vyjádření našich názorů. Velmi si přeji, abychom i nadále dokázali věci měnit k lepšímu, a to i prostřednictvím rozhodnutí Senátu. Bojkotem senátních voleb dáváme možnost pravici zvítězit. Není se potom co divit, že některé změny, potřebné pro náš život, se prosazují těžce.

Program, který jsem připravil pro senátní volby, je jasný, pomoci co nejvíce lidem na Znojemsku. Mou podporu mají a mít budou všichni, kteří se chtějí podílet na rozvoji tohoto regionu. Jde nám přece o stejnou věc, dosáhnout poctivou prací zlepšení současných životních podmínek. Budu podporovat další rozvoj zemědělství, pěstitelství, zelinářství, chovatelství a vinařství. Tyto obory ke Znojemsku patří a jejich další rozvoj je naprosto nutný. V návaznosti na tyto obory je třeba také rozvíjet zpracovatelský průmysl a podpořit větší objem produkce domácích potravin na našem trhu. Tato oblast je i překrásnou destinací v rámci cestovního ruchu. I zde je třeba podpořit jeho rozvoj a tím navýšit pracovní příležitosti v této oblasti. V mnohém, čeho chci docílit, se v podstatě vrátíme ke kořenům působnosti našich předků a klasickému využití podmínek, které nám tento kraj nabízí.

Stejně jako v Poslanecké sněmovně, kde se nám podařilo prosadit hodně z našeho volebního programu, a to především věci, které se přímo dotýkají občanů, mám za to, že s vaší pomocí se toto může podařit i v Senátu. Budu rád, pokud se zamyslíte nad tím, komu dáte v podzimních senátních volbách svůj hlas, a k těmto volbám skutečně přijdete.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM