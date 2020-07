Porostou jesle jako houby po dešti?

Rozzářená ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně 7. července oznámila, že na koaličních jednáních se dohodli na podobě zákona o jeslích. Trvalo třicet let, než se toto předškolní zařízení dočkalo oficiální podpory. Mnozí z nás si vzpomínají, jak byly jesle po roce 1989 houfně rušeny. Prý do nich v minulém režimu zavírali malé děti a pokřivili jim tím charakter. V tomto období se brojilo i proti mateřským školkám, jejichž opuštěné budovy často zabrali podnikatelé. Pravicoví politici horovali pro »idylický obraz« rodiny z 19. století, kdy na otce živitele pokorně čeká s teplou večeří manželka, která se celý den starala o dítě či děti.

Podle mého názoru se tak měl zastřít očekávaný růst nezaměstnanosti, protože tím podle Havla strašili jen komunisté. Přechod, navíc dost divoký, do kapitalismu ale nutně musel připravit statisíce lidí o práci. Statistiky by nevypadaly tak děsivě, kdyby se ženy vrátily k plotnám, ne? Jenže žijeme v jiné době. Nejde zdaleka jen o nutnost přinést do rodiny druhý plat. Maminky se přece také chtějí uplatnit, neztratit kvalifikaci a žít v širších sociálních vazbách.

A tak v uplynulých letech musely obce a města za přispění státu znovu investovat do výstavby nových mateřských školek. Vývoj ukázal, že rodiče pro sladění pracovního a rodinného života potřebují i zařízení pro děti do 3 let. Ze sousedské výpomoci se stalo podnikání. Ministerstvo práce a sociálních věcí ví o tisíci dětských skupinách. Jejich standard je značně rozdílný. Snad až na to, že pro řadu rodin jsou poplatky v nich příliš vysoké.

U nás - v Českých Budějovicích třeba zbyly jediné jesle, které zřizuje město. Dostat tam dítě je jako výhra v loterii. Komunisté dlouhodobě upozorňovali, že tzv. dětské skupiny neznamenají perspektivní řešení. Konečně se tento názor podařilo prosadit i na ministerstvu a nyní ve vládní koalici. Dětské skupiny podle návrhu zákona dostanou tříletou lhůtu na »překlopení« do jeslí. Ty už budou muset splňovat vyšší nároky. Děti v nich budou moci být od šesti měsíců. Kapacitu a dostupnost ovšem soukromníci nevyřeší. Ani větší firmy se do zakládáních jeslí zrovna nehrnou.

Tedy Jana Maláčová na zmíněné tiskovce vyslovila naději, že jesle porostou jako houby po dešti po 1. 7. 2021, kdy má zákon vstoupit v platnost, zejména u mateřských školek. Než se tak stane, je třeba hlavně pro města a obce vyřešit financování, a to ze státního rozpočtu s příspěvkem evropských fondů. Pokud se to s EK podaří vyjednat. Doufám, že ano. Další ze zavržených vymožeností z doby před rokem 1989 se tak vrací a snad už bez dehonestujících poznámek. Jesle jsou totiž zapotřebí.

Petr BRANÝ, člen Výkonného výboru ÚV KSČM za Jihočeský kraj