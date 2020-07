Hlavně, když se pan Vystrčil předvede

Předseda Senátu, před časem ještě kantor Miloš Vystrčil, když zdůvodňoval, proč pojede za několik týdnů na Tchaj-wan, uvedl dva důvody. První, že »je to správné z hospodářského a ekonomického hlediska i z toho, jak by se k sobě demokratické země měly chovat«. Tím druhým důvodem jsou prý důvody vnitrostátní. Údajně se dnes do republiky »vrací hodnotový střet, který jsme v roce 1989 (přece už) statečně vybojovali«. Na jedné straně, podle něho, stojí suverenita a na druhé něco jako »počítání grošů«. Jemu však jde především o demokracii a svobodu. O žádné mrzké groše. Nechci moc rozebírat jeho slova.

Pan Vystrčil je znám jako odpůrce jiných než svých vlastních názorů. Co říkají ostatní, je jistě nedemokratické a vlastně i svobodu likvidující. Vzkázal nám všem tedy, že nebudeme-li se chovat podle jeho vzoru, pak demokracie je ohrožena. Jenže jaká demokracie? Ta jeho. Ne jiná. Ta, kdy on a jeho lidé mají jediní pravdu, a kdo tvrdí něco jiného, je antidemokrat a chtěl by zemi vrátit do nesvobody, pro niž jsme, tedy profesor matematiky a fyziky Vystrčil s pravítkem v ruce také, bojovali. Nebyl disident, nebojte se. Proto je ochoten dokonce obětovat »bídné groše«, které nám přináší obchod s Čínou. Naštěstí nemá vliv na vytváření bojových vojů, které by táhly na Peking.

Jsme prý svobodnou zemí, která si nenechá nikým poroučet. Je představitelem skupiny, která je nejsvobodnější a nejméně manipulovatelná, jak také řekl, má vždy zájem jen a jen na blahu republiky. Proč však nějakou formou neprotestoval, když jsme na příkaz vlády USA - byl už přece v jiné významné funkci - nesměli vyvézt vzduchotechniku do Íránu a stálo to mnoho lidí místa a životní úroveň? Proč nezaujal stanovisko, když nedávno vláda jen chtěla, abychom něco měli z velkých zisků amerických nadnárodních firem vydělávajících na nás, k jejich přijatelnému zdanění? Museli jsme tento záměr, jak známo, odpískat, protože americká administrativa se velmi a velmi rozzlobila. Proč neprotestuje, a třeba v odpověď na Trumpovy sankce nejede se třeba podívat na Kubu?

A ony groše? Jestliže uvolníme místo ve svých obchodních aktivitách, myslí si pan Vystrčil, že tím poškodíme Čínu a že dlouho ono případně uprázdněné místo bude prázdné? Kdo po něm skočí? A třeba proč nehledá odpověď na otázku: Kdo dnes vyrábí okopírované radiolokátory Tamara (už, pochopitelně modernizované, ale pod jinou značkou), které jsme dostali zakázáno vyvážet? Nechtěl by se o to zajímat? Napovím mu: Nebyla to a ani není Čína. Takže jak je to s tou jeho svobodou a suverénností?

Něco jiného bychom tedy měli hledat v jeho cestě. Možná i metál z americké strany. Nejen šéf BIS musí být přece vyznamenáván. A pokud jde o ty dělníky a techniky, kteří třeba přijdou o práci, protože čínského odběratele si pro sebe získají jiní, také bratři ve shromažďování kapitálu, jenže nebudou mít značku »cz«, co s nimi bude? Co na tom záleží? O ně přece opravdu nejde, ani o jejich životní problémy. Hlavně, že pan Vystrčil se předvede.

Václav ŠENKÝŘ, kandidát KSČM na senátora na Děčínsku