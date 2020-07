HOMO bude stačit

Víte, nevím jak vy, ale někdy, když se ráno probudím, prostě to není ono, nějak podvědomě bych se rád vrátil do postele a probudil se znovu, a to nejlépe o hodně později. Většinou to jako každý musím překonat a prostě zkousnout a jít do té školky, odvést dcerku a jít pracovat. Ale jak jistě všichni víte, tak ten pocit zaspat ten den trvá.

Měl jsem si jít radši znova lehnout, ale neudělal jsem to a projel jsem si internet, jak je mým zvykem každé ráno. Zjistil jsem, stále ještě v polospánku, že moje Bohemka nebude hrát poháry, zjistil jsem, že vlaky se srazily a mohl za to strojvedoucí, a také jsem zjistil, že udávání pohlaví na občance v Holandsku může způsobovat problémy.

Jsem člověk a člověkem se cítím, jsem muž a i jím se cítím, na občance mám i to, že jsem ženatý. Tak nějak nemám co skrývat. Milenku nemám a ani ji nehledám, proč také, proč bych si měl dělat problémy a ještě dvakrát. Jsem cholerik, i když jsem se už velmi významně zklidnil, pořád jsem cholerik. Jsem docela lenivý člověk a rád lidem říkám věci, jak je cítím a jak si myslím, že věci jsou. To poslední není nic moc, protože tím si přátele nezískáte, to určitě ne.

Nedávno se rozhořela debata na sociálních sítích o tom, jestli přechylovat či nepřechylovat ženská příjmení. Jedna z diskutujících tam dala příspěvek, že je to degradující pro ženy, už to dále nerozváděla, tak jsem se nedozvěděl ony degradující podrobnosti. A po podrobnostech jsem se marně pídil i u onoho pohlaví na občankách v zemi tulipánů. Jaký to asi mají problém ti lidé, z té tolik diskutované LGBT komunity, skupinky či spolku, sekty a já nevím už ani jak to nazvat.

Pokud jsem chlap a chodím na podpatcích a jsem zmalovaný jako moravská truhla, pak na to budu hrdý a budu na těch podpatcích chodit jako modelka a budu mít make-up, že mi všichni budou závidět. Pokud přijdu žádat o práci a někomu bude vadit, že mám podpatky a v občance, že jsem muž, nebude to zaměstnavatel pro mě. Tím, že v občance nemám pohlaví, ještě neznamená, že to nikdo nepozná. Milenka pozná, že jsem ženatý a pozná (doufám), že jsem i chlap.

Nevím tedy, kdy to dorazí i k nám, ale měli bychom se už připravit. Za chvilku je to tady. A proto navrhuji, aby bylo z občanek vyškrtnuto pohlaví, příjmení, jméno a u žen i věk. Všechny tyto údaje přece způsobují problémy a mohou být diskriminující.

Dal bych tam jen HOMO, to by mělo stačit, protože sapiens by bylo hodně nadnesené.

Pavel JÁCHYM