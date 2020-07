Ilustrační FOTO - Pixabay

Přírodní zkrášlování

Třeba hned úvodem napsat, že následující rady jsou bez záruky, byť mnohokrát zkoušené. Babičky jim dávaly a mnohdy i dávají přednost před bezpočtem komerčních chemických přípravků. Tak, jak to dělaly?

Medový balzám na vlasy. Dodává vlasům bohatost a lesk. V 250 ml teplé vody rozmíchejte lžičku medu a přidejte pár kapek jablečného octa. Promíchejte a směs vetřete do ještě mokrých, umytých vlasů. Lehce několik minut masírujte a pak důkladně opláchněte vlažnou vodou. Slabé vlasy trpící tak říkající povětřím, zpevníte odvarem ze dvou hrstí sušených kopřiv, spařených v 500 ml horké vody. Nechte 15 minut odstát a přeceďte. Do vlažného odvaru vmíchejte jeden žloutek, a vlasy odvarem omyjte. Poté je opláchněte vlažnou vodou. Používejte (vždy čerstvě připravený) odvar alespoň měsíc.

A ještě jednou vlasy. Lupy jsou otravné a navenek nás rozhodně nezdobí. Na trhu jsou průmyslově vyráběné šampóny, ale babičky na lupy měly vlastní trik. Po umytí vlasů běžným šampónem je propláchly 500 ml vlažné vody, do níž přidaly šálek jablečného octa. Promasírujte pokožku a vlasy nechte volně uschnout.

Popraskané paty a ztvrdlá kůže na nohou – bolí to a navíc, co si budeme povídat, žádná krása. Někdo doporučuje chůzi na boso v jemném písku jiný (ano, rozumný) návštěvu pedikúry. Příčiny jsou obecně známé, přesto některé připomínáme. Nedostatek tekutin, nesprávná péče o nohy, nezdravá strava, stárnutí (s tím však nic nenaděláte), dlouhé stání na tvrdých podlahách a nošení špatné obuvi. Také cukrovka či onemocnění štítné žlázy. Babičky věděly jak na to. Rozpusťte »platíčko« (deset tablet) rozdrceného aspirinu v hrnku alpy (Francovky) nebo v sedmdesátiprocentním lihu (koupíte v lékárně). V uzavřené nádobě protřepejte a nechte dva dny odpočinout. Čas od času třeba protřepat, aby se aspirin (acylpyrin) dobře rozpustil. Každý večer před spaním natřete paty a bolavá místa vatovým tampónem, zabalte do potravinové fólie, natáhněte na nohu ponožku. Ráno nohy opláchněte, osušte, namažte mastným krémem a namasírujte. Za deset dní prý budete mít po starostech.

Jemné kůži na nohou prý pomáhají zábaly z olivového oleje, omývání nohou v teplé vodě s citrónem, dvaceti minutová lázeň v teplé medové vodě, ba i teplá lázeň s hrnkem jablečného octa. Důležité je chodidla a paty pravidelně mazat mastnými krémy.

A ještě pár drobností ke zdravému zkrášlování z »kapsáře« našich babiček vzpomeňme. Ano, kopřiva! Čaj z kopřivových listů prý čistí krev, používá se při péči o vlasy (jak již výše zmíněno), ale málo se ví, že obklady z kopřivového nálevu působí proti svědění kůže a také při úžehu.

Pekařské kvasnice jsou bohaté na vitamín B. Rozpuštěné na jemně pokrájené cibulce a dvou lžících másla, zahuštěné syrovým vejcem jsou skvělou pochoutkou. Ovšem babičky je používaly do koupele, na zábaly i jako pleťovou masku. Zjemňují a vyhlazují totiž pokožku. Mimochodem, i pivovarské kvasnice jsou výborné.

Odvar (nálev) z lipového květu každý zná a každý ho může mít. Babičky ho používaly a používají nejen k oplachování umytých vlasů, ale i k omývání obličeje a rukou, ale i do koupelí. Velmi příjemné obecně, ale především pro ty, kteří mají suchou pleť.

A med! Jeden z nejstarších a nejúčinnějších prostředků péče o krásu. Včelí med obsahuje vitamíny, minerální soli atd., med je báječný pro citlivou pokožku, působí protizánětlivě, napíná stárnoucí pleť. Zpevňuje jemné vlasy a dodává jim lesk. Je dobrý jako přísada do koupele, do doma připravených pleťových masek apod. Med rozpouštějte pouze ve vlažné vodě. Vařící vody všechny jeho dobré vlastnosti zničí! A nezapomeňte na báječnou svačinku z chleba s máslem a medem!

Na mastnou pleť bábinky používaly čerstvě vymačkanou okurkovou šťávu ze salátových okurek. Teď je jich dost za příjemnou cenu i na trhu, pokud nemáte vlastní ze zahrádky. Okurková šťáva osvěžuje a zjasňuje pleť, vyhlazuje ji a napíná.

Na heřmánek jsme také nezapomněli. Květy heřmánku jsou jedním z nejvšestrannějších krášlících prostředků. Působí protizánětlivě, hojivě, zklidňují pokožku. Pravidelné oplachování vlasů heřmánkovým odvarem zesvětluje tmavší vlasy, a dodává jím zlatavý odstín. Je příjemnou přísadou do koupelí. I to babičky věděly, a i za to je chválíme.

(jan)