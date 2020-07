Ilustrační FOTO - Haló noviny

Paušální daň pro některé živnostníky má podporu Sněmovny

Živnostníci s ročním příjmem do 800 000 korun by mohli od 1. ledna příštího roku platit pouze jednu paušální daň. Využití této daně bude dobrovolné. Návrh zákona, který s tím počítá, v úvodním kole podpořila Sněmovna.

Pro příští rok by mohla daň představovat 5740 korun měsíčně. V částce paušální daně je zahrnuto zdravotní pojistné 2514 korun, daň z příjmů 100 korun a minimální sociální pojistné navýšené o 15 procent. Pro příští rok odpovídá 3126 korunám. Paušální daň má podnikatelům podle ministerstva financí přinést kromě finanční úspory také méně administrativní zátěže a důvodů k většině kontrol z finančního úřadu.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že ministerstvo původně navrhovalo limit příjmů až jeden milion, protože to je hranice povinné registrace k placení daně z přidané hodnoty. »Nicméně byli jsme nuceni ustoupit v rámci koaliční dohody našemu koaličnímu partnerovi sociální demokracii, která chtěla snížení částky, takže 800 tisíc korun byl nakonec kompromis,« řekla ministryně.

Předlohu nyní posoudí rozpočtový výbor. Jeho předsedkyně Miloslava Vostrá (KSČM) očekává, že se o této částce bude ještě diskutovat. »Pokud chceme zjednodušovat daňový systém, tak tato částka nemá vazbu v podstatě na nic. Logiku by měl buď milión, což je vazba na DPH, anebo 600 tisíc korun, což je vazba na EET, ale zavádíme částku 800 tisíc, která se neváže k ničemu,« uvedla Vostrá.

Miloslava Vostrá (KSČM).

Navrhovaná částka nedává smysl

Rovněž podle bývalého ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) nedává limit 800 000 korun žádný smysl. Občanští demokraté budou podle Jana Skopečka (ODS) předkládat návrhy na zvýšení limitu na jeden milion a budou navrhovat i zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH.

Projednávaná novela definuje novou kategorii poplatníka daně z příjmů fyzických osob, a to poplatník v paušálním režimu. Nutnou podmínkou pro to, aby poplatník byl považován za poplatníka v paušálním režimu, je podle důvodové zprávy povinnost podat finančnímu úřadu oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Ministerstvo financí poznamenává, že možnost živnostníka sjednat si s finančním úřadem paušální daň existuje v zákoně už od roku 2001. Mělo jim to zjednodušit administrativu. I přes několik novel, které měly tento institut zatraktivnit, ho podnikatelé využívají jen v několika desítkách případů za rok, uvedlo ministerstvo. Nově zaváděný dobrovolný režim má být k poplatníkům vstřícnější.

Jan Hrnčíř (SPD) už k novele předložil pozměňovací návrh, který snižuje firmám s obratem do tří milionů korun sazbu daně z příjmů na 15 procent. Chce tak snížit daňové zatížení malých firem.

(jad)