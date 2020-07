Ilustrační FOTO - Pixabay

Odběry na COVID-19 budou v Kolíně a Kutné Hoře i o víkendu

Odběrová místa v nemocnicích v Kolíně a Kutné Hoře budou v reakci na rostoucí počet případů koronaviru na Kutnohorsku nově fungovat také o víkendu. V Kolíně bude odběrové místo otevřeno v sobotu od 7.00 do 12.00, v Kutné Hoře v neděli od 7.00 do 12.00. Fungovat tak budou každý víkend až do odvolání.

Zdejší odběrová místa dosud fungovala jen ve všední dny. Víkendové časy kraj zruší ve chvíli, kdy se epidemická situace na Kutnohorsku zlepší.

V kolínské nemocnici byly zároveň s okamžitou platností zakázány návštěvy. »Návštěvy budou umožněny pouze u závažných případů, terminálních stavů a podmíněny schválením od ošetřujícího lékaře,« řekl radní Robert Bezděk (ANO).

Starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín) řekl, že Kolín od pátečních 12.00 preventivně zakázal návštěvy také v domovech důchodců. Město provozuje dva.

Nové ohnisko nemoci COVID-19 se objevilo v církvické pobočce firmy HR Partner CZE, její provoz byl uzavřen. Původně tam bylo nakaženo 13 lidí, poté začali přibývat další. Kontakty nemocných jsou v karanténě a hygienici je testují. Ve čtvrtek hygienici uvedli, že nakažených je 33.

V některých obcích v regionu se opět zavádí nošení roušek ve veřejných uzavřených prostorech, jako jsou obchody, pošta či obecní úřad. »Se starosty obcí Křesetice, Úmonín a Červené Janovice jsme se domluvili na zavedení preventivních opatření – nošení roušek na veřejných uzavřených prostranstvích,« uvedla mluvčí krajských hygieniků Dana Šalamunová. Přímo v Církvici lidé podle ní roušky nosit nemusí, protože nikdo z nakažených pracovníků tam nebydlí a areál firmy je mimo provoz.

Podle starosty Církvice Jiřího Volence (ČSSD) se ale opatření vztahuje i na obec. Nákaza COVID-19 byla totiž potvrzena i v jedné rodině v Církvici. »Z těchto důvodů zavádím následná opatření: na obecní úřad, místní poštu, knihovnu a obchod COOP s okamžitou platností nařizuji nošení roušek. Doporučuji dodržovat rozestupy a důkladně používat dezinfekční prostředky,« informoval Volenec na Facebooku.

Uzavřený je podle Šalamunové také motorest Vosrkráč v Církvici a omezený provoz mají restaurace U Nevolů v Křeseticích a U Zámku v Úmoníně. Návštěvníci mají k dispozici menší počet míst, sedí venku, musí dodržovat odstup mezi stoly a podobně. Preventivně byly zakázány návštěvy v kolínské, kutnohorské a čáslavské nemocnici a v domovech pro seniory v Čáslavi, Kutné Hoře a Uhlířských Janovicích a nově v Kolíně.

Na situaci reaguje také centrum pro seniory Clementas v Mlékovicích na Kolínsku. »Tento týden jsme schválili prodloužení přísných hygienických podmínek, které platí při vstupu do všech našich domovů. Původně jsme měli v záměru opatření postupně rozvolňovat, ale aktuální vývoj vše změnil,« řekla ředitelka centra Renata Prokešová.

Zákaz návštěv domov zatím nezavedl. »Pokud to bude nutné, tak náš mlékovický a kolínský domov opět uzavřeme, sledujeme vývoj každý den a jsme v kontaktu s hygienickou stanicí. Při negativním vývoji je reálně možné, že o uzavření operativně rozhodneme,« dodala Prokešová.

