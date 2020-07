Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Vyznamenání pro veterány, záchranáře či sestřičky

Na udělení nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva Sněmovna navrhla prezidentu Miloši Zemanovi členy odbojové skupiny Tři králové Václava Morávka, Josefa Balabána a Josefa Mašína i další čtyři válečné veterány. Komunisté s návrhem na medaili Za zásluhy v oblasti obrany pro armádního generála Miroslava Vacka neuspěli.

K poslaneckým adeptům na medaili Za hrdinství patří záchranáři Jiří Stuška, Martin Mikloš a Jiří Vašica, kteří loni v říjnu pomáhali zraněným při hromadné nehodě, byť byli v tu dobu mimo službu.

Mezi kandidáty dolní komory na medaili Za zásluhy figuruje biochemik a virolog Tomáš Cihlář. Jeho tým vyvinul lék remdesivir proti nemoci COVID-19. K adeptům na stejnou medaili zařadili přímo na plénu zpěváka lidových písní Josefa Černého či režisérku Silvii Dymákovou.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik uspěl s návrhem na udělení medaile Za zásluhy pro místopředsedu Svazu včelařů Miloslava Peroutku. Jde o návrh Českého svazu včelařů, který si předseda komunistických poslanců osvojil. »Pan doktor Peroutka je jedním z mála lidí, který celý svůj profesní a osobní život věnoval nejenom chovu včel, ale také úspěšně působil na tomto poli vědecky a také jako úspěšný a účinný propagátor,« uvedl Kováčik. S návrhem na medaili Za zásluhy v oblasti bezpečnosti občanů pro místopředsedu Svazu Vietnamců v České republice Tana Trinha uspěl také místopředseda klubu KSČM Leo Luzar.

Sněmovna však odmítla jeho druhý návrh, a to na medaili Za zásluhy v oblasti obrany pro armádního generála Miroslava Vacka. »Mimo jeho vojenskou kariéru musím připomenout, že po roce 1989 se zapojil do obrody československé armády a významnou měrou zasáhl i do porevolučního vývoje armády. A myslím si, že za svou věrnost ČR a armádě obecně si tuto medaili zaslouží,« zdůvodnil návrh Luzar.

»Je pravdou, že pan generál Vacek na rozdíl třeba od pana generála Václavíka pochopil situaci a nechoval se konfrontačně a budiž mu to ke cti. Určitě není pro nikoho hanbou dodnes podat mu ruku, já to kdykoliv rád udělám, ale na státní vyznamenání to opravdu není,« zareagoval předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Proti tomu se ohradil předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »Generál Miroslav Vacek byl členem této Sněmovny od roku 1996 do roku 1998, a myslím si, že působil mnohem pozitivněji, než někteří chtějí vůbec uznat. A není to jenom jeho schopnostmi, ale jeho lidskostí. A podsouvat tady kolegům, že nemá morální nárok na státní vyznamenání, mně připadá nedůstojné,« uvedl. Návrh podpořilo pouze 16 poslanců, kromě členů KSČM, jeden člen ANO (Jan Kubík) a dva nezařazení poslanci (Marian Bojko a Lubomír Volný).

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM.

Prezident návrhům nemusí vyhovět

Na Řád bílého lva Sněmovna navrhla také stíhací piloty Františka Cháberu a Josefa Koukala. K nominantům na medaili Za hrdinství patří rovněž Tomáš Neškodný, který loni zachránil tři tonoucí lidi, válečný letec Josef Bernat, jeden z posledních žijících účastníků Pražského povstání Emil Šneberg nebo zdravotní sestra Jana Březinová, která se v 64 letech navzdory prodělané rakovině plic vrátila při koronavirové epidemii pomáhat do nemocnice v Litomyšli.

Na sněmovním seznamu k udělení medaile Za zásluhy figuruje také Marián Hajdúch, vedoucí Ústavu molekulární a translační medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, který jako první pracoviště masově testovalo přítomnost koronaviru pomocí vysokokapacitních robotizovaných testů, vývojář 3D tiskáren Josef Průša, který v souvislosti s koronavirovou epidemií na vlastní náklady vyrobil desetitisíce ochranných štítů, a zakladatelka aktivity Sestry v záloze Renata Dubcová.

Celkem poslanci schválili 47 kandidátů. Prezident návrhům Sněmovny, ale také Senátu a vlády může, ale nemusí vyhovět.

(jad)