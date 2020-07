Pomoc zaměstnavatelům lidí s postižením je namístě

Příspěvek státu na výdělek lidí s handicapem by se mohl od října zvýšit. Počítá s tím návrh vládního nařízení, který připravilo ministerstvo práce. Podle něj by navýšení příspěvků mělo bránit propouštění a rušení míst pro lidi s postižením.



Ministerstvo připravilo dvě varianty zvýšení příspěvku. Podle první by firmy s více než polovinou postižených pracovníků mohly měsíčně na zaměstnance získat místo nynějších nejvýš 12 800 korun až 13 600 korun. Druhá varianta počítá s navýšením maximální podpory na 13 900 korun.

Příspěvky míří na takzvaný chráněný trh práce. Tvoří ho zhruba 3300 zaměstnavatelů, u nichž postižení tvoří víc než polovinu pracovníků. Celkem zaměstnávají kolem 59 000 lidí s handicapem. Od státu mohou získat tři čtvrtiny jejich mzdových nákladů, nejvýš ale 12 800 korun měsíčně. Částka se zvedala naposledy letos od ledna o 800 korun. Rostla po navyšování minimální mzdy.

Podle ministerstva práce se kvůli koronavirové krizi postavení lidí s handicapem na trhu práce zhoršuje, proto je nutné podporu upravit. Na konci března úřady práce evidovaly 34 756 nezaměstnaných se zdravotním postižením, v červnu jich bylo 36 736.

Navýšení příspěvku uvítala stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. »S tímto návrhem samozřejmě

souhlasíme, zvýšila se minimální mzda, a tím pádem by na to měla reagovat i tato částka, aby zaměstnavatelé nadále mohli zaměstnávat lidi se zdravotním

postižením,« řekla našemu listu. Nemyslí si, že by měl být problém i s druhou variantou, která počítá s vyšší částkou, osobně je ale přesvědčena, že na vládě projde nižší částka. »Každopádně i posun na 13 600 korun je pro zaměstnavatele velká pomoc, nehledě na to, že se dostáváme do situace,

kdy se očekává propouštění, a myslím si, že právě osoby se zdravotním

postižením jsou jedny z nejvíce problémově zaměstnatelných, a proto ta pomoc by v této době určitě měla přijít,« dodala Aulická.



I nižší částka je

povzbuzující



Dosud maximální příspěvek státu upravoval zákon o zaměstnanosti. Kvůli zvyšování částky se tak téměř každý rok měnil. Loňská novela umožnila, aby podporu stanovila vláda svým nařízením podle růstu minimální mzdy a vývoje životních nákladů. Ministerstvo práce připravilo dvě verze - s přidáním o 800 a o 1100 korun. Resort se kloní k nižší částce. V podkladech k nařízení to zdůvodnil udržením poměru k minimální mzdě. Autoři dál uvedli, že větší podpora může vést ke snížení motivace zaměstnavatelů dosahovat zisku a k jejich závislosti na penězích od státu. Může také mít vliv na hospodářskou soutěž a usnadnit poskytování dumpingových cen.

S tím Aulická nesouhlasí, vyšší částka by podle ní byla pro praxi výhodnější. »Navíc by paní ministryně potom nemusela tak často chodit na vládu a žádat o zvýšení příspěvku, nicméně jsem přesvědčena, že i nižší zvýšení bude povzbuzující pro zaměstnavatele,« uvedla poslankyně.

Příspěvek se vyplácí zpětně za předchozí čtvrtletí. Podle plánu by nařízení mělo začít platit od ledna. Zaměstnavatelé z chráněného trhu práce by tak žádali v lednu o vyšší částku už za poslední letošní kvartál. Navýšení příspěvku o 800 korun by stálo ročně navíc 336 milionů korun. Celkem by resort na příspěvky a tisícikorunový paušál, který se poskytuje na handicapovaného pracovníka na další náklady, vydal 7,8 miliardy. Při přidání o 1100 korun by výdaje stouply o 462 milionů na celkem 7,9 miliardy. Ministerstvo práce by je mělo pokrýt ze svého rozpočtu.

»Na rozdíl od jiných sociálních výdajů generuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením významné příjmy veřejných

financí,« uvedli autoři návrhu. Zmínili daně, odvody a také kupní sílu.

Podle dřívějších údajů Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR se státu v odvodech a daních vrátí tři pětiny výdajů na příspěvky. Asociace už dřív usilovala o to, aby se podpora na výdělek pracovníka s handicapem pravidelně valorizovala. Navrhovala jeho navázání buď na průměrnou, nebo na minimální mzdu.