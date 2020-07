Kvůli koronaviru šlo do karantény téměř 60 000 lidí

Do karantény šlo v České republice od začátku března zhruba 58 600 lidí. Nejvíc jich bylo hned v prvním měsíci, kdy se nákaza novým koronavirem v republice objevila, a to zhruba 36 000. Vyplývá to ze statistiky ministerstva práce.

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení je v nařízené izolaci s e-neschopenkou kolem 3200 lidí, z nich víc než třetina v okrese Karviná.

Nejvíc lidí muselo do karantény v březnu, a to zhruba 36 000. V dubnu byl počet třetinový. V květnu se dostal zhruba na 4000 a v červnu se blížil k 3650. V červenci budou čísla zřejmě vyšší. Za prvních osm dní lékaři vystavili 1350 karanténních neschopenek.

Množství těch, kteří se do karantény dostali, rostlo postupně každý den do 26. března. Tehdy na vrcholu epidemie bylo doma zhruba 22 400 osob. Od té doby celkový počet klesal. Zvedal se mírně vždy jen těsně po víkendu či volných dnech. V polovině června se pohyboval nad 1700. Od té doby znovu stoupá. Nyní je v ČR tolik osob v karanténě jako těsně před rozvolněním 11. května, kdy se otevřela nákupní centra, venkovní zahrádky či kadeřnictví.

Opakované testování je stresující

Ministerstvo zdravotnictví od středy 8. července změnilo pravidla testování. Lidem na konci nařízené karantény a pacientům po dvoutýdenní izolaci, kteří jsou aspoň čtyři dny bez příznaků, se už nebudou dělat testy PCR. I bez výsledků po výtěru z nosohltanu budou považováni za neinfekční. Podle epidemiologa a člena odborné skupiny ministerstva zdravotnictví Romana Chlíbka se ukázalo, že koronavirus je na sliznici většiny pacientů životaschopný osm až deset dnů. Testy mohou sice opakovaně vycházet pozitivně, zachycují ale mrtvý vir. Pacient tak není infekční a nemusí být v izolaci.

Podle epidemiologa a šéfa odborné skupiny ministerstva zdravotnictví Rastislava Maďara je pravděpodobnost infekčnosti dva týdny od prvních příznaků velmi nízká a opakované testování je nákladné i stresující pro lidi.

Pracovníkům v karanténě má zaměstnavatel platit 60 procent základu jejich příjmu. Stát mu případně z programu Antivirus proplatí 80 procent této náhrady do 39 000 korun superhrubé mzdy. Příspěvky se mají poskytovat do konce srpna.

Odborníci: Virus se nekontrolovaně nešíří

Během soboty přibylo v ČR 53 nových případů koronaviru. Předchozí čtyři pracovní dny přesáhl denní přírůstek stovku, o víkendech a svátcích ale bývá méně testů, tím pádem i potvrzených případů. Celkem hygienici od vypuknutí nemoci COVID-19 v zemi potvrdili 13 115 nakažených. Vyléčilo se 8227 z nich, počet obětí zůstává na číslu 352. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví.

Virus se podle odborníků v ČR nekontrolovaně nešíří, ve většině okresů se nově nakažení neobjevují, lokální ohniska nemoci jsou na Karvinsku, Frýdecko-Místecku, Kutnohorsku a Jihlavsku.

Počet aktuálně nemocných vzrostl na 4536. Většina z nich má mírný průběh onemocnění. V nemocnicích je s koronavirem 137 pacientů. Ve vážném stavu je 16 z nich.

Vláda kvůli příznivému vývoji nemoci v posledních týdnech zrušila většinu plošných opatření. Některá omezení, například nošení roušek či omezení hromadných akcí, platí dál v postižených okresech a v Praze.

(jad)