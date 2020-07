MŠMT chce změnit financování středoškolských nepedagogů

Ministerstvo školství chce vytvořit nový systém placení nepedagogů na středních školách, kde se koná praktická výuka. Jejich financování podle úřadu nyní neodpovídá potřebnému počtu pracovníků, školy na ně proto musí žádat o dodatečné peníze z krajských rezerv.

Vzniknout by proto měla takzvaná školní střediska praktického vyučování, díky nimž by školy mohly dostávat peníze rovnou na daný počet nepedagogů. Vyplývá to z návrhu novely vyhlášky, kterou ministerstvo zveřejnilo na vládním webu.

Financování škol se od začátku letošního roku změnilo. Zatímco dříve se školám rozdělovaly peníze ze státního rozpočtu prostřednictvím takzvaných krajských normativů podle počtu žáků, nyní je dostávají za výuku i podle počtu odučených hodin. Pro nepedagogy se ale část peněz stále rozděluje přes kraje. Financování nepedagogických zaměstnanců, kteří ve školách zajišťují praktickou výuku, vychází z normativů pro rok 2019 a je průměrem mezi různými druhy škol. Pro některé jsou současné platby nedostačující a musí žádat o dodatečné peníze z rezerv krajů. To je podle ministerstva nesystematické. Navrhuje proto zavést takzvaná školní střediska praktického vyučování. Zakládat by je mohly školy, které organizují praktickou výuku samy. Střediska by sloužila k vykazování práce nepedagogů potřebných k zajištění praktické výuky. Mohlo by jít například o správce IT sítě, skladníky, nástrojáře a další specializované pracovníky. Peníze na ně by školám rozdělovaly kraje podle skutečné situace v dané škole. Na učitele praktické výuky by podobně jako na ostatní pedagogy šly peníze přímo z ministerstva.

Ministerstvo odhaduje, že by mohlo vzniknout kolem 300 takových středisek, a to asi na třetině středních odborných škol. »Z hlediska zabezpečení financování se předpokládá, že krajské úřady využijí prostředky, které budou mít v roce 2021 vyčleněné v rámci rezervy,« stojí v návrhu. Výši financování úřad v návrhu neupřesnil.

Vyhláška by měla začít platit 15. dnem po vyhlášení. Mělo by to být ještě před začátkem školního roku, protože školy by podle ministerstva měly mít čas stihnout zápis středisek do školského rejstříku před 1. zářím. Nový způsob financování nepedagogů by měl platit od ledna příštího roku. Do konce letoška by měly kraje doplácet rozdíl mezi současným financováním nepedagogů a jejich skutečným počtem ze svých rezerv.

