Rozhovor Haló novin s Alenou Nohavovou, předsedkyní Jihočeského KV KSČM

Předškolní vzdělávání? Zdaleka ne vše z minulosti bylo špatné

Některé mateřské školy možná příští školní rok budou mít problém s financováním chův pro třídy s dvouletými dětmi. Počítaly s tím, že od září budou chůvy u dvouletých dětí ve školkách povinné, a budou se platit ze státního rozpočtu. Podle návrhu ministerstva školství by ale tato povinnost být neměla a financování by mělo pokračovat z evropských dotací. Některé školky si o peníze z EU na příští školní rok však nestihly zažádat... Zeptám se obecně: Patří vůbec dvouleté děti do mateřských škol?

Dvouleté děti do mateřských škol pochopitelně nepatří, potřebují »péči« - nejsou samostatné v sebeobslužných činnostech. Naproti tomu děti tříleté již jsou schopny tyto úkony vykonávat a jsou již schopné se vzdělávat. Samozřejmě přiměřeně jejich věku a formou hry. Ve společnosti se mateřská škola bere všeobecně jako instituce určená k hlídání dětí. Ale to je velký omyl. Mateřské školy jsou vzdělávací instituce.

Dvouleté děti se nyní do mateřských škol přijímají, pokud je v nich místo, ale to již po novele zákona není povinnost. V minulém volebním období poslanci KSČM pro tuto novelu nehlasovali právě z důvodů, že to naruší celý vzdělávací proces ve třídě, do které tyto děti budou umístěny.

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD přislíbila k financování těmto malým dětem chůvy. Opět jsme upozorňovali na nedostatek finančních prostředků - z čeho je chce zaplatit a jaké budou mít vzdělání, kolik hodin stráví chůvy u těchto nejmenších dětí. Děti zaměstnaných matek jsou v mateřských školách obvykle více než osm hodin. Už dnes je problém s financováním asistenta k postiženým dětem, a co teprve chůvy. Evropské dotace jsou jen na určitou dobu, ale co pak? Zase nesystémové. Státní rozpočet s penězi na chůvy ve školkách prostě opět nepočítá.

Co by chůva na rozdíl od učitelky mateřské školy měla dělat? Co její pracovní pozice vlastně představuje - má mít spíše pedagogické nebo spíše zdravotní vzdělání?

Chůva nemusí mít ani pedagogické vzdělání, a stejně tak nemusí mít ani zdravotní vzdělání. Má být jakousi pomocnicí pedagoga při vzdělávacím procesu, a hlavně má pomoci při sebeobslužných činnostech. Dříve s mladšími dětmi pomáhali ve školkách provozní zaměstnankyně.

Zrušení plánového zavedení chův ve školkách pro třídy s dvouletými dětmi by mělo platit od 1. září. Návrh úpravy už projednala legislativní rada vlády. Podle ministerstva reaguje novela na dřívější úpravu školského zákona, podle které se školky v příštím školním roce budou moci i nadále samy rozhodovat, zda dvouleté děti přijmou, nebo ne. Takže nejdřív povinné a nyní – kdo chce, tak dvouleté přijme, a kdo nechce – nepřijme je. Není to nesolidní k maminkám, které s tím už počítaly a děti do MŠ přihlásily? Podle ČSÚ chodí do školek asi 40 % dvouletých.

Jak jsem již řekla, dvouleté děti mohou být do školky přijaty, záleží na tom, zda v mateřské škole je volné místo. Většina mateřských škol se snaží rodičům vyhovět a dvouleté děti přijímá. Umístěny přednostně a ze zákona povinně musí být děti poslední rok před základní školou. Poslední dobou chce většina maminek nastoupit do zaměstnání už po dvou letech rodičovské, a to buď z ekonomických, nebo profesních důvodů. Co k tomu dodat? Nesystémovost přijímání zákonů a pak jejich novelizace, případně rušení, je ve školství téměř na denním pořádku.

Pamatuji doby, kdy ve Sněmovně zejména lidovci, ale i další, velmi brojili proti jeslím. Tvrdili, že děti mají být co nejdéle doma, v rodině. Nechybějí jesle nyní? Neukázalo se snad, že ne všechno bylo v minulosti špatné?

Rozhodně vše v minulosti nebylo špatné. Přesto se však dennodenně přesvědčujeme o tom, že to, co je spojené s minulostí, se zavrhuje. Zamítnuty byly bohužel i návrhy komunistických poslanců k tomuto tématu. Uplynulo několik let a na naše požadavky nerušit jesle, nebo alespoň zřídit alternativu, došlo. Upozorňovali jsme ve Sněmovně na skutečnost, že zrušením jeslí nám vypadne článek péče o děti do tří let. Takže to, co KSČM dlouhodobě prosazuje, se ukazuje jako systémové a správné. Jesle jsou toho důkazem. Předpoklad, že budou s dětmi do čtyř let rodiče doma, se prostě nenaplnil.

V době, kdy jste byla poslankyní, se ve Sněmovně dlouze diskutovalo o vzniku dětských skupin, většina to prosadila, KSČM tím nebyla nadšená. Proč? A máte informace, jak fungují dnes a jaké jsou s nimi zkušenosti z praxe?

Zákon o tzv. dětských skupinách jsme nepodporovali a naopak jsme ho velice kritizovali. Hlavní důvod byl, že skupiny jsou levnou alternativou k mateřským školám.

Jen pro připomenutí – v dětské skupině nemusí být pedagog. Není zde poskytována strava, děti si ji nosí z domova a jídlo se jim ohřívá. Neplatí zde tak přísné hygienické normy jako v mateřské škole, a je tu proto nebezpečí, že v případě nedostatku financí obec převede mateřskou školu na levnější dětskou skupinu. Dosud se to nestalo, ale již prožíváme hospodářskou krizi a nevíme, jak se bude dále vyvíjet. Ve školství se nejčastěji a nejjednodušeji škrtá. Zákon o dětských skupinách existuje.

V současné době je navržena novela zákona o tzv. dětských skupinách. Ano, a opět se potvrzuje, že návrh KSČM prosadit dětské skupiny jako náhradu za zrušené jesle byl správný. Po pěti letech na naše slova došlo. Pokud bude dětská skupina zajišťovat péči o děti do tří let věku, lze s tím souhlasit. Ale v novele v takovém případě musí dojít také k dalším změnám. Zejména se to týká stravování, hygieny, ale i pečující osoby. Bylo by ideální, kdyby člověk, který zde pečuje o nejmenší děti, měl zdravotnické vzdělání, a ve skupině by docházelo k dostatečnému časovému překrývání pečujících osob.

Spolek Pedagogická komora zorganizoval proti změně vyhlášky petici, která vyzývá mj. k nastavení stejných podmínek pro dvouleté děti ve školkách a dětských skupinách. Zatímco v mateřinkách je nyní podle spolku v průměru 23 dětí na jednu učitelku, v dětských skupinách jsou tři dospělí na 13 a více dětí... Co vy na to?

Petice je podle mého názoru oprávněná. Ty rozdíly tu opravdu jsou. Já osobně ze své praxe bych celou situaci kolem dvouletých dětí řešila zřízením jeslové třídy při mateřské škole. Je to už léty osvědčený model. A proč vymýšlet něco, co již zde bylo a fungovalo to!

Některé maminky si pomáhají, jak mohou. Ne každá má babičku, která chce nebo může převzít celodenní péči o malé dítě. Co říkáte třeba soukromým chůvám, které maminky leckdy hledají po internetu nebo přes známé?

Současné babičky většinou nejsou ještě v důchodu, chodí každý den do práce, a nemohou vypomáhat mladým rodinám v péči o malé děti, a tak si maminky vypomáhají, jak mohou. Ale dle mých informací je již dostatek míst v mateřských školách. Samozřejmě, že existují výjimky v satelitech nebo kolem Prahy.

Marie KUDRNOVSKÁ