Omluvte se

Pár kilometrů od Prahy a vše je jinak. Moravskoslezský kraj a Karvinsko se stalo pro ministra zdravotnictví v jisté době nezajímavou destinací. Nárůst koronaviru není jen záležitostí OKD, šíří se i dál.

Lidé se bojí, a tak nastává dominový efekt. Lidé mají strach jezdit na severní Moravu. Hotely i tamější lázně postrádají hosty. Naopak místní lidé nemohou nikam, nechtějí je ubytovat domácí hotely ani zahraničí. Postoj ministra zdravotnictví byl od počátku hrubou chybou. Svádět vinu na horníky byl jeden z nejhorších výroků některých »odborníků«. Možná měl Adam Vojtěch sfárat a vyzkoušet si, že deklarovaná opatření nelze v dolech prakticky realizovat. Lidé mají pocit, že je vláda nechala osudu. Ambicióznímu ministru by slušelo navštívit Karvinou a lidem vysvětlit, jaké budou jeho další postupy. Asi by přišel na to, že podcenění situace se nevyplatilo. Ti, kdo v Karviné žijí, si zaslouží urychlenou pomoc i jeho omluvu.

Pavel KOVÁČIK, předseda Klubu poslanců KSČM