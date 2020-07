Jsme ve válce?

V záplavě informací téměř zanikla ta o několika předních českých pravicových politicích, kteří s předstihem varovali vládu před rozhodnutím svěřit výstavbu dalšího bloku jaderné elektrárny firmám, které pocházejí z »nepřátelských zemí«.

Do té doby jsem nevěděl, že »jsme ve válce«. Pravda. Měl jsem to vědět. Protože boj už dávno byl zahájen a nepřítelem je Rusko a Čína. Rusko proto, že nevěnovalo své surovinové bohatství nadnárodním monopolům se sídlem ve Spojených státech anebo jejich představiteli ovládaných, Čínu ještě navíc proto, že je vedená komunistickou stranou a vede si dobře. Pochopil jsem tak, že jde o to, aby »vítězem tendru« se stala firma Westinghouse, která má sídlo ve Spojených státech, a ač sice má méně zkušeností s takovou výstavbou, je přece naše, tedy kapitalisticky myslících představitelů. Nic nevadí, že ostatní zájemci, a jde často o konsorcia několika firem z různých zemí světa, jsou lepší, levnější a ještě nechají nějaký ten drobet našincům vydělat.

Nepřítel, i když hnací silou v tom konsorciu mohou být třeba Francouzi či Němci, ale jsou v úzkém spojení s firmami z »nepřátelských zemí«, nemá nárok. Mohlo se nám sice zdát, že přece jen po pádu vlád vedených ODS naši představitelé dostali rozum a rozhodnou se pro co nejlepší nabídku, ale pochopil jsem, že takovou sílu nemají. Zvláště, když v jednom bloku proti ní stojí všemocný americký kapitál propojený na americkou administrativu, jehož oni čeští křiklouni jsou hlásnou troubou. I kdybychom měli ztrácet nevímco, proti takovému spojení naše státní vedení šanci nemá. Možná že proto také váhá s rozhodnutím udělat v tomto směru cokoli a jen se o dostavbě mluví a mluví.

Její oddálení může totiž znamenat leccos. Záleží pochopitelně i na tom, jak dopadnou volby amerického prezidenta a zda bude zvolen kovboj Trump anebo zatím vstřícně k lecčemus ve světě se stavějící Biden. I kdyby však ten druhý byl zvolen, nelze si představit, že by USA a ti, co stojí v pozadí jako hlídači americké vlády, americké kapitálové skupiny, by něco rychle změnili. Obama, když nastoupil, se snažil, a jak to nakonec dopadlo? I když Nobelovu cenu míru, kterou si nezasloužil, dostal. I proto prohrála jeho favoritka v následných volbách.

Ovšem to, že jsme ve válce, si na rozdíl od zmíněných pravicových politiků nemyslím. A pro ty, co chtějí válčit či už válčí, bych určil válčiště, dal jim do ruky cepy a sudlice a nechť se v klidu bijí až třeba do posledního dechu.

Jaroslav KOJZAR