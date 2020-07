160 mrtvých za víkend

S Trumpem to opravdu začíná být nahnuté. Aspoň jedna dobrá zpráva při vší té mizérii kolem a kolem. Možná nakonec přece jen dojde k tomu, že na podzim odejde na (politickou) věčnost, i když jeho hlavní protikandidát rozhodně není žádná silná šajba, právě naopak. Ale Trump si to způsobí čistě sám. Nejen svou naprostou neschopností a nevzdělaností, ale o to větší nabubřelostí a do extrému vyšponovanou ješitností. Už se fakt chová jako neomezený vládce či Bůh.

Naposledy minulý týden zmírnil trest, který soud vyměřil jeho dlouholetému příteli a někdejšímu poradci Rogeru Stoneovi v souvislosti s vyšetřováním údajného vlivu Ruska na americké prezidentské volby v roce 2016. Stone tak nebude muset do vězení, kde měl strávit 40 měsíců za to, že byl vloni shledán vinným v sedmi bodech obžaloby včetně lhaní Kongresu, ovlivňování svědka a maření vyšetřování.

Trumpův krok pochopitelně pobouřil demokraty, kteří kritizovali již v květnu ministerstvo spravedlnosti za to, že nařídilo zastavit stíhání někdejšího prezidentova poradce pro otázky národní bezpečnosti Michaela Flynna. Demokratický předseda výboru pro tajné služby Sněmovny reprezentantů Adam Schiff prezidentův krok odsoudil se slovy, že Trump tak jasně ukazuje, že v Americe jsou dva justiční systémy: »Jeden pro jeho kriminální přátele a jeden pro všechny ostatní.«

Proti prezidentově kroku se ohradil také republikánský senátor Mitt Romney, když kauzu shrnul jako »bezprecedentní, historickou korupci: Americký prezident zmírnil trest člověku, jehož uznala porota vinným ze lhaní, když chránil toho stejného prezidenta.«

A když k tomu všemu připočteme Trumpovo potácení se v porcelánu kolem stále žhavé koronavirové krize, resp. jeho naprosto skandální přístup k černošské revoltě po rasistické policejní vraždě George Floyda, nelze se divit, že domnělému showmanovi z Bílého domu zvoní hrana.

Mimochodem, zaznamenali jste, že se během oslav Dne nezávislosti v USA postřílely navzájem desítky lidí, zemřelo jich celkem 160 a zraněno bylo na 500, když mezi oběťmi jsou i děti?! To jsou důsledky toho Trumpova preferovaného »bránění se« svépomocí, resp. nárůstu prodaných zbraní. Těch si Američané koupili od března do května o 2,1 milionu více, než v této roční době bývá obvyklé… Takže demokracie, nebo ozbrojená anarchie?! Ano, Trump ničí svou násilnou povahou i pozůstatky těch norem a hodnot, kvůli kterým nám USA byly (sic přehnaně) dávány za vzor.

Roman JANOUCH