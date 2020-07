Ilustrační FOTO - Haló noviny

O služby za miliony není zájem

Stát vynaložil na přístup k elektronickým službám veřejné správy přibližně 300 milionů korun, využívá ho ale minimum lidí. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) při kontrole peněz, které ministerstvo vnitra vynaložilo v letech 2012 až 2019. Ministerstvo vnitra uvedlo, že velkou kampaň chystá od září do konce příštího roku.

Elektronickou identifikaci si nechalo u občanských průkazů aktivovat 13 procent uživatelů, do Portálu občana se přihlásilo půl procenta lidí.

Podle NKÚ elektronizace služeb postupovala do konce loňského roku pomalu, občané neměli o službách dostatek informací a nabídka služeb byla omezená. ČR tak nadále zaostává za ostatními zeměmi Evropské unie. »Bohužel se ukázalo, že i přes to, že má ČR vybudovanou infrastrukturu eGovernmentu a investovala do ní nemalé prostředky, služby pro občany se nezlepšily. Například letošní situace kolem koronavirové krize přitom ukázala, jak důležité je, aby státní správa byla schopna poskytovat služby občanům na dálku,« uvedl ke kontrole prezident NKÚ Miloslav Kala.

Ministerstvo vnitra v reakci na zprávu NKÚ uvedlo, že první propagaci služeb eGovernmentu zahájilo v červnu 2018 při spuštění Portálu občana. »Aktuálně připravujeme spuštění velké propagace online služeb eGovernmentu, která bude probíhat od září do konce příštího roku,« uvedl Adam Rözler z tiskového odboru ministerstva.

»Od NKÚ by člověk spíš čekal zjištění, zda ty peníze byly použity v souladu s předpisy, zda byly řádně čerpány, vynaloženy atd. To, že eGovernment má problémy, a že systém schránek je málo využívaný, je pravda, ale to souvisí se stavem a dosavadním koncipováním systému,« řekl k nálezu NKÚ místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu Jiří Dolejš (KSČM). Řešení podle něj není ani tak v propagaci systému, ale v dotvoření celé architektury eGovernmentu a přístupu občanů k informacím. To je ale podle Dolejše spíše záležitost dokončení digitálních reforem. »Občané většinou nemají až tak silnou touhu schránky používat, protože mohou komunikovat s úřady jiným způsobem a zřízení schránky pro ně není prioritní věc. Především bych ale od NKÚ čekal zjištění, do jaké míry jsou ty peníze čerpány, protože faktem je, že pokud jde o elektronizaci veřejné správy, tak tam jsou výběrová řízení nejčastěji skloňována v souvislosti s problematickými výdaji,« konstatoval Dolejš.

Omezená nabídka služeb Portálu občana

Elektronickou identifikaci a Portál občana spustilo ministerstvo vnitra v roce 2018 a jejich smyslem je umožnit občanům snazší přístup k digitálním službám orgánů veřejné správy. Zároveň mají přispět i k větší transparentnosti a flexibilitě veřejné správy.

Náklady na vybudování elektronické identifikace dosáhly téměř 160 milionů korun. Spolu s jejím spuštěním se začaly vydávat i elektronické občanské průkazy, do konce loňského roku jich vydalo ministerstvo přes 1,75 milionu. Certifikát pro elektronickou identifikaci si ale nechalo aktivovat jen 13 % uživatelů. Náklady na vydané občanské průkazy vzrostly o více než 52 milionů korun.

Malý zájem byl i o využití Portálu občana, do konce loňského roku se do něj přihlásilo půl procenta dospělých občanů ČR. Nabídka služeb Portálu občana je omezená a velká část služeb vyžaduje zřízení datové schránky. Vnitro prezentovalo dostupnost 100 elektronických služeb, ve skutečnosti bylo na portálu jen 29 služeb státní správy využitelných občany. MV započítalo i ty služby, na které portál jen přesměrovává, například Daňový portál nebo Českou správu sociálního zabezpečení.

Komplikací pro rozšíření služeb Portálu občana bylo podle NKÚ i to, že úřady neměly povinnost se k této službě připojit a MV nemělo ze zákona nástroje, jak je ke spolupráci přimět. Ke zlepšení situace má přispět zákon o právu na digitální služby účinný od letošního února, který zavádí právo občanů na využívání digitálních služeb a orgánům veřejné moci ukládá povinnost tyto služby poskytovat.

