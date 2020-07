Opisovat ČSSD umí dokonale

Tolerance vlády, kterou KSČM poskytla, pomohla ke stabilizaci země, ale i prosazení dlouhodobého programu KSČM.

Pokud dnes ČSSD ústy svého předsedy Hamáčka tvrdí, že to je dávno v jejich programu, považuji to za dětinské. Zvykli jsme si, že naše myšlenky jsou pro oranžové politiky inspirující. Zvláště ministryně Maláčová »opisuje« bez uzardění, což je někdy velmi úsměvné. Myslím, že lidé sami nejlépe posoudí práci politiků. Je jen škoda, že místo práce začíná ČSSD politikařit. Programové body, které dnes od nás přebírá a urychleně si je osvojuje, je možné považovat za jasnou zprávu, že KSČM dělá skutečně racionální a prospěšné kroky ve prospěch občanů i republiky. Nejdůležitější je a vždy bude jejich realizace. Jen tak je možné docílit změn k lepšímu. Situace lidí není příliš dobrá. Její zlepšení je úkolem nás všech, na tom by měly spolupracovat všechny politické subjekty působící v naší republice.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM