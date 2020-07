Pomocníci koronaviru?

Před nedávnem proběhlo médii, že dle prohlášení Světové zdravotnické organizace (WHO), které bylo proneseno jejím šéfem Tedrosem Ghebreyeesusem, není největším nebezpečím nový typ koronaviru, ale nedostatek vůdčích schopností a solidarity ve všech zemích světa. WHO začíná pravděpodobně politikařit a zjevně si skrytě vyřizuje účty s USA, protože americký prezident Donald Trump ohlásil, že z WHO vystoupí a žádné peníze již tato organizace od nich nedostane. I když na druhou stranu má tato organizace v něčem pravdu. V tom, že nebezpečím není virus samotný, jakožto spíš systém, který umožňuje jeho rychlé šíření.

Podívejme se například do USA, a proč zrovna tam raketovou rychlostí rostou počty nakažených i mrtvých. Je to z důvodu absence povinného zdravotního pojištění - každý si jej tam platí individuálně a aby měl tedy na zaplacení, tak musí pořád chodit do zaměstnání a virus vesele šíří dál. Takže největší hrozbou je neoliberalismus volného trhu, respektive kapitalismus, který je zakrytý právě neoliberalismem. Další nebezpečí spočívá v současné podobě ekonomiky, která je primárně postavena na cestování za zážitky a značné migraci lidí po celém světě. Od leteckých společností, až po hoteliéry či restauratéry, průvodce. To je jen zlomek odvětví, který spadá do honby za zážitky. Jestliže v minulosti mnoho obětí přinesla válka, tak v současnosti to budou pandemie. Ostatně i pandemie španělské chřipky měla více obětí, než přinesla první světová válka.

Jinak WHO při začínající pandemii selhala, když tvrdila, že je vše v pořádku a nás kritizovala za nošení roušek, aby poté úplně obrátila. To této organizaci, která má chránit lidské zdraví, nepřidává zrovna na vážnosti. Přijde mi, že působí amatérských způsobem a co více: každý její představitel říká něco jiného. To ale nic nemění na tom, že největším pomocníkem viru jsou samotní lidé se svojí neutuchající touhou cestovat po světě, honit se za zážitky. Vše je silně podporováno byznysem leteckých společností ve spolupráci s cestovními kancelářemi. Netvrdím, že by se nemělo jezdit do zahraničí na dovolenou, ale proč tam jezdit, když vím, že všude číhá virus. Je všude a zároveň nikde. Je silně podobný teroristovi. Jen s tím rozdílem, že virus útočí ve větším měřítku a překvapit vás může kdekoliv na světě.

Musím si položit otázku, zda vůdčí schopnosti chybějí nebo zda jsou politici přímo v zajetí mocných nadnárodních korporací a jiných společností, které primárně vydělávají na migraci lidí. Stačí, když si uvedeme jeden příklad z Evropy, kde došlo k uzavření hranic národních států, aby se zamezilo migrování lidí. Kdo nejvíce kritizoval tento krok? Hlavně letecké a cestovní společnosti, poté také ti, kdo mají největší byznys právě z turistického ruchu. Nevýhodou »turistické společnosti« postindustriálního typu je právě ničím neregulovaný pohyb lidí z místa na místo po celém světě, a to v řádu několika hodin. V minulosti trvalo dlouhou dobu, než se virus roznesl po světě – ještě v nedávných dobách trvalo totiž cestování za oceán i několik dní. Dnes se roznese bleskovou rychlostí a šíří se ze státu do státu, aniž by byl spatřen, protože potenciálním hostitelem je sám člověk, který nemusí mít příznaky. Jedinou možností, jak s virem bojovat, je tedy buď zamezení pohybu obyvatel, zavádění preventivních opatření a případně moderních technologií do trasování nakažených a jejich kontaktů. Je to jedna z mála věcí, kde nám mohou moderní technologie pomoci z nejhoršího.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM